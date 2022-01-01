Преимущества

Высокая прочность и высокие механические свойства

Высокая коррозионная стойкость

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 (0,5мм)

Размер - 500х500 мм



Диаметр - 200 мм

Крышка для прохода перекрытий Аквапул, 200 мм - дополнительная часть прохода перекрытия, закрывающая его обратную сторону. Отражает ИК-лучи и защищает стены от перегрева. Может использоваться как декоративная накладка для закрытия входа/выхода из стены.