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Крышка для прохода перекрытий Аквапул, 200 мм
770 ₽
Экраны для дымохода
    Крышка для прохода перекрытий Аквапул, 200 мм
    Арт. X1691200248
    Крышка для прохода перекрытий Аквапул, 200 мм

      Крышка для прохода перекрытий Аквапул, 200 мм

      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691200248

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		500x500x0.5
      Макс. толщина, мм
      		0.5
      Все характеристики
      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Крышка для прохода перекрытий Аквапул, 200 мм - дополнительная часть прохода перекрытия, закрывающая его обратную сторону. Отражает ИК-лучи и защищает стены от перегрева. Может использоваться как декоративная накладка для закрытия входа/выхода из стены.

        Преимущества

        • Высокая прочность и высокие механические свойства
        • Высокая коррозионная стойкость
        • Изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 (0,5мм)
        • Размер - 500х500 мм
        • Диаметр - 200 мм