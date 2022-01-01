Шибер поворотный для дымохода Аквапул, 115 мм

Преимущества

Выполнен из нержавеющей стали AISI 439, толщиной 0,8 мм

Высокая прочность и высокие механические свойства

Высокая коррозионная стойкость, в том числе атмосферная

Диаметр 115 мм

Поворотный шибер для дымохода Аквапул, 115 мм является одним из стартовых элементов в дымовой трубе. Позволяет регулировать тягу, сокращая сечение дымохода. В большинстве случаев его использование целесообразно в дымовых системах дровяных печей и каминов.