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Шибер поворотный для дымохода Аквапул, 115 мм
955 ₽
Шиберы для дымохода
    Шибер поворотный для дымохода Аквапул, 115 мм
    Арт. X1691200250
    Шибер поворотный для дымохода Аквапул, 115 мм

      Шибер поворотный для дымохода Аквапул, 115 мм

      955 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691200250

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. толщина, мм
      		0.8
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      955 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Поворотный шибер для дымохода Аквапул, 115 мм является одним из стартовых элементов в дымовой трубе. Позволяет регулировать тягу, сокращая сечение дымохода. В большинстве случаев его использование целесообразно в дымовых системах дровяных печей и каминов.

        Преимущества

        • Выполнен из нержавеющей стали AISI 439, толщиной 0,8 мм
        • Высокая прочность и высокие механические свойства
        • Высокая коррозионная стойкость, в том числе атмосферная
        • Диаметр 115 мм