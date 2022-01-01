Шибер поворотный для дымохода Аквапул, 115 мм
Арт. X1691200250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. толщина, мм
|0.8
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Цвет
|серый
- Поворотный шибер для дымохода Аквапул, 115 мм является одним из стартовых элементов в дымовой трубе. Позволяет регулировать тягу, сокращая сечение дымохода. В большинстве случаев его использование целесообразно в дымовых системах дровяных печей и каминов.
Преимущества
- Выполнен из нержавеющей стали AISI 439, толщиной 0,8 мм
- Высокая прочность и высокие механические свойства
- Высокая коррозионная стойкость, в том числе атмосферная
- Диаметр 115 мм