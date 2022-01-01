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Стеновая консоль Аквапул, 250x750 мм
4 500 ₽
Кронштейны для воздуховодов
    Стеновая консоль Аквапул, 250x750 мм
    Арт. X1691200246
    Стеновая консоль Аквапул, 250x750 мм

      Стеновая консоль Аквапул, 250x750 мм

      4 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691200246

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		250x750
      Все характеристики
      4 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стеновая консоль Аквапул, 250x750 мм служит опорой (либо нижней стартовой, либо промежуточной разгрузочной) при монтаже приставного дымохода. Представляет собой пространственную конструкцию из профильной трубы 20х40 мм.

        Преимущества

        • Подойдет для одностенных и сэндвич дымоходов с наружным диаметром до 230 мм
        • Изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,5 мм