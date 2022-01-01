Преимущества

Подойдет для одностенных и сэндвич дымоходов с наружным диаметром до 230 мм

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,5 мм

Стеновая консоль Аквапул, 250x750 мм служит опорой (либо нижней стартовой, либо промежуточной разгрузочной) при монтаже приставного дымохода. Представляет собой пространственную конструкцию из профильной трубы 20х40 мм.