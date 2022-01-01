Стеновая консоль Аквапул, 250x750 мм
Арт. X1691200246
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|250x750
- Стеновая консоль Аквапул, 250x750 мм служит опорой (либо нижней стартовой, либо промежуточной разгрузочной) при монтаже приставного дымохода. Представляет собой пространственную конструкцию из профильной трубы 20х40 мм.
Преимущества
- Подойдет для одностенных и сэндвич дымоходов с наружным диаметром до 230 мм
- Изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,5 мм