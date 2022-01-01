Сэндвич-тройник Аквапул, 115/200 мм, 90°
Арт. X6991456560548
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Внутренний диаметр, мм
|115
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Внешний диаметр, мм
|200
- Сэндвич-тройник АКВАПУЛ 115/200 мм - элемент группы утепленных дымоходов. Применяется для обвязки систем дымоудаления, как внутри отапливаемых помещений для выполнения пожароохранных нормативов, так и уличных дымоходов с целью избежания образования конденсата. Используется для стыковки двух сэндвич труб одинакового диаметра под углом в 90 градусов. Сэндвичные тройники иногда используются при устройстве отвода газов сгорания от двух отопительных приборов в одном дымоходе (если имеется такая техническая возможность), но чаще всего этот элемент вводится для того, чтобы встроить специальное прочистное устройство (прочистное устанавливается в обязательном порядке у основания каждого вертикального участка дымохода) с целью ревизионного доступа.
Преимущества
- Сэндвич выполнен из нержавеющей стали AISI 439 толщиной 0,8 мм, поэтому подходит для установки на начальных участках дымохода, где температура отработанных газов выше
- Наружный материал тройника - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5 мм
- Швы, выполненные путем лазерной сварки, получаются тонкими и не мешают свободному прохождению продуктов сгорания
- Износостойкость, стойкость к коррозийным процессам и деформации
- Диаметр тройника - 200 мм
- Внутренний диаметр - 115 мм