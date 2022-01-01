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Сэндвич-тройник Аквапул, 115/200 мм, 90°
2 665 ₽
Сэндвич-трубы
    Сэндвич-тройник Аквапул, 115/200 мм, 90°
    Арт. X6991456560548
    Сэндвич-тройник Аквапул, 115/200 мм, 90°

      Сэндвич-тройник Аквапул, 115/200 мм, 90°

      2 665 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X6991456560548

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Внутренний диаметр, мм
      		115
      Внешний диаметр, мм
      		200
      Все характеристики
      2 665 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сэндвич-тройник АКВАПУЛ 115/200 мм - элемент группы утепленных дымоходов. Применяется для обвязки систем дымоудаления, как внутри отапливаемых помещений для выполнения пожароохранных нормативов, так и уличных дымоходов с целью избежания образования конденсата. Используется для стыковки двух сэндвич труб одинакового диаметра под углом в 90 градусов. Сэндвичные тройники иногда используются при устройстве отвода газов сгорания от двух отопительных приборов в одном дымоходе (если имеется такая техническая возможность), но чаще всего этот элемент вводится для того, чтобы встроить специальное прочистное устройство (прочистное устанавливается в обязательном порядке у основания каждого вертикального участка дымохода) с целью ревизионного доступа.

        Преимущества

        • Сэндвич выполнен из нержавеющей стали AISI 439 толщиной 0,8 мм, поэтому подходит для установки на начальных участках дымохода, где температура отработанных газов выше
        • Наружный материал тройника - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5 мм
        • Швы, выполненные путем лазерной сварки, получаются тонкими и не мешают свободному прохождению продуктов сгорания
        • Износостойкость, стойкость к коррозийным процессам и деформации
        • Диаметр тройника - 200 мм
        • Внутренний диаметр - 115 мм