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Стеновой регулируемый кронштейн Аквапул, 200 мм
620 ₽
Кронштейны для воздуховодов
    Стеновой регулируемый кронштейн Аквапул, 200 мм
    Арт. X1691200244
    Стеновой регулируемый кронштейн Аквапул, 200 мм

      Стеновой регулируемый кронштейн Аквапул, 200 мм

      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691200244

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стеновой регулируемый кронштейн Аквапул, 200 мм - элемент, необходимый для регулирования отступа от стены вертикальной части приставного дымохода.

        Преимущества

        • Крепеж препятствует смещению дымовой трубы, надежно фиксирует конструкцию к стене
        • Материал - нержавеющая сталь AISI 430, толщиной 1 мм
        • Шпилька - оцинкованная сталь (12 мм)
        • Диаметр - 200 мм