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Труба дымохода Аквапул, 115 мм, 1 м
1 280 ₽
Воздуховоды из оцинкованной стали
    Труба дымохода Аквапул, 115 мм, 1 м
    Арт. X6991456560544
    Труба дымохода Аквапул, 115 мм, 1 м

      Труба дымохода Аквапул, 115 мм, 1 м

      1 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X6991456560544

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Макс. толщина, мм
      		0.8
      Все характеристики
      1 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Труба дымохода Аквапул, 115 мм - элемент группы одноконтурных неутепленных дымоходов. Основная область применения - обвязка систем дымоудаления внутри отапливаемых помещений, до выхода на улицу, где во избежание образования конденсата, уже необходимо применять утепленные элементы.

        Преимущества

        • Труба покрыта специальными компонентами, которые не разрушаются в результате воздействия высоких температур
        • Метод изготовления - сварной шов "в стык" на автоматической установке плазменной сварки в защитной среде аргона. Метод соединения элементов между собой - раструбный
        • Изготовлен из нержавеющей стали AISI 439, толщиной 0,8 мм
        • Безопасен и надежен даже при интенсивной эксплуатации
        • Прост и удобен при монтаже и обслуживании