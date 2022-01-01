Труба дымохода Аквапул, 115 мм, 1 м

Преимущества

Труба покрыта специальными компонентами, которые не разрушаются в результате воздействия высоких температур

Метод изготовления - сварной шов "в стык" на автоматической установке плазменной сварки в защитной среде аргона. Метод соединения элементов между собой - раструбный

Изготовлен из нержавеющей стали AISI 439, толщиной 0,8 мм

Безопасен и надежен даже при интенсивной эксплуатации

Прост и удобен при монтаже и обслуживании

Труба дымохода Аквапул, 115 мм - элемент группы одноконтурных неутепленных дымоходов. Основная область применения - обвязка систем дымоудаления внутри отапливаемых помещений, до выхода на улицу, где во избежание образования конденсата, уже необходимо применять утепленные элементы.