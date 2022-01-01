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Старт-сэндвич Аквапул 115/200 мм
1 040 ₽
Адаптеры и переходники для дымоходов
    Старт-сэндвич Аквапул 115/200 мм
    Арт. X6991456560546
    Старт-сэндвич Аквапул 115/200 мм

      Старт-сэндвич Аквапул 115/200 мм

      1 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X6991456560546

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Макс. толщина, мм
      		0.8
      Все характеристики
      1 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Старт-сэндвич Аквапул ― это элемент дымоходного канала, который используется при монтаже перехода с одностенных труб на двустенные. Внешний диаметр 200 мм, внутренний - 115 мм.

        Преимущества

        • Выполнен из высокотехнологичных материалов
        • Сталь жаростойкая, имеет хорошее сопротивление коррозии
        • Подходит для систем дымоотведения с низкой температурой отходящих газов