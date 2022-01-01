Старт-сэндвич Аквапул 115/200 мм

Преимущества

Выполнен из высокотехнологичных материалов

Сталь жаростойкая, имеет хорошее сопротивление коррозии

Подходит для систем дымоотведения с низкой температурой отходящих газов

Старт-сэндвич Аквапул ― это элемент дымоходного канала, который используется при монтаже перехода с одностенных труб на двустенные. Внешний диаметр 200 мм, внутренний - 115 мм.