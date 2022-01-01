Старт-сэндвич Аквапул 115/200 мм
Арт. X6991456560546
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Макс. толщина, мм
|0.8
- Старт-сэндвич Аквапул ― это элемент дымоходного канала, который используется при монтаже перехода с одностенных труб на двустенные. Внешний диаметр 200 мм, внутренний - 115 мм.
Преимущества
- Выполнен из высокотехнологичных материалов
- Сталь жаростойкая, имеет хорошее сопротивление коррозии
- Подходит для систем дымоотведения с низкой температурой отходящих газов