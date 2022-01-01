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Проход перекрытий для дымоходов Аквапул, 500x500/200 мм
2 110 ₽
Проходы перекрытий для дымоходов
    Проход перекрытий для дымоходов Аквапул, 500x500/200 мм
    Арт. X1691200240
    Проход перекрытий для дымоходов Аквапул, 500x500/200 мм

      Проход перекрытий для дымоходов Аквапул, 500x500/200 мм

      2 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691200240

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		500x500
      Все характеристики
      2 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Проход перекрытия для дымоходов Аквапул, 500x500/200 мм ― это специальный монтажный элемент дымоотводящей системы, который используется для прокладки дымохода через потолочное перекрытие или стену. При установке прохода для перекрытия обеспечивается дополнительная пожаробезопасность. Поставляется без верхней крышки.

        Преимущества

        • Корпус потолочного проходного узла выполнен из высокопрочной нержавеющей стали, поэтому устойчив к износу и не подвержен деформации
        • Для крепления к потолку или стене предусмотрены специальные крепежные отверстия, которые облегчают установку детали
        • Изготовлен из нержавеющей стали (нижняя крышка) и оцинкованной стали (боковины)