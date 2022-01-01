Проход перекрытий для дымоходов Аквапул, 500x500/200 мм
Арт. X1691200240
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Количество предметов, шт
|1
|
Габариты, мм
|500x500
- Проход перекрытия для дымоходов Аквапул, 500x500/200 мм ― это специальный монтажный элемент дымоотводящей системы, который используется для прокладки дымохода через потолочное перекрытие или стену. При установке прохода для перекрытия обеспечивается дополнительная пожаробезопасность. Поставляется без верхней крышки.
Преимущества
- Корпус потолочного проходного узла выполнен из высокопрочной нержавеющей стали, поэтому устойчив к износу и не подвержен деформации
- Для крепления к потолку или стене предусмотрены специальные крепежные отверстия, которые облегчают установку детали
- Изготовлен из нержавеющей стали (нижняя крышка) и оцинкованной стали (боковины)