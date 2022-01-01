Дефлектор дымоходной трубы Аквапул, 115/200 мм

Дефлектор на дымоходную трубу Аквапул это незаменимое приспособление, без которого дымоход не будет работать эффективно. Дефлектор завершает систему дымохода, и выполняет ряд важнейших функций. Во-первых, он сохраняет тягу в трубе постоянной, из-за чего в доме реже будет появляться сквозняк, а пламя печи или камина не будет гаснуть. Во-вторых, козырек дефлектора на трубу дымохода Аквапул защищает канал от порывов ветра, влаги, солнца, дождя и снега, а также не дает птицам селиться на крыше. И в-третьих, дефлектор на трубу купить стоит из-за качественного состава: технологичная нержавеющая и жаростойкая сталь, закаленная до идеально гладкого состояния обеспечит равномерную тягу дымохода.

Преимущества дефлектора на трубу Аквапул:

Выравнивает поток воздуха;

Защищает дымоход;

Не ржавеет;

Не боится перепадов температур.

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