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Дефлектор дымоходной трубы Аквапул, 115/200 мм
1 160 ₽
Зонты для воздухоотводов из оцинкованной стали
    Дефлектор дымоходной трубы Аквапул, 115/200 мм
    Арт. X1691200241
    Дефлектор дымоходной трубы Аквапул, 115/200 мм

      Дефлектор дымоходной трубы Аквапул, 115/200 мм

      1 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691200241

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Макс. толщина, мм
      		0.5
      Все характеристики
      1 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Дефлектор на дымоходную трубу Аквапул это незаменимое приспособление, без которого дымоход не будет работать эффективно. Дефлектор завершает систему дымохода, и выполняет ряд важнейших функций. Во-первых, он сохраняет тягу в трубе постоянной, из-за чего в доме реже будет появляться сквозняк, а пламя печи или камина не будет гаснуть. Во-вторых, козырек дефлектора на трубу дымохода Аквапул защищает канал от порывов ветра, влаги, солнца, дождя и снега, а также не дает птицам селиться на крыше. И в-третьих, дефлектор на трубу купить стоит из-за качественного состава: технологичная нержавеющая и жаростойкая сталь, закаленная до идеально гладкого состояния обеспечит равномерную тягу дымохода.

        Преимущества дефлектора на трубу Аквапул:

        • Выравнивает поток воздуха;
        • Защищает дымоход;
        • Не ржавеет;
        • Не боится перепадов температур.

        Комплектация:

        • Дефлектор;
        • Упаковка.