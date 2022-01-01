Отвод вентиляционный Аквапул, 90°, 115 мм

Преимущества

Изготовлен из нержавеющей стали

Герметичность

Высокая устойчивость к температурным и весовым нагрузкам

Легкость монтажа

Отвод дымохода 115 мм 90 градусов (колено) – это соединяющий компонент дымоотводной системы. Устанавливается в дымоход для изменения направления трассировки канала, если возникает препятствия выводу продуктов горения.