Отвод вентиляционный Аквапул, 90°, 115 мм
Арт. X1691200242
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|115
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Количество предметов, шт
|1
- Отвод дымохода 115 мм 90 градусов (колено) – это соединяющий компонент дымоотводной системы. Устанавливается в дымоход для изменения направления трассировки канала, если возникает препятствия выводу продуктов горения.
Преимущества
- Изготовлен из нержавеющей стали
- Герметичность
- Высокая устойчивость к температурным и весовым нагрузкам
- Легкость монтажа