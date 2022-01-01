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Отвод вентиляционный Аквапул, 90°, 115 мм
760 ₽
Отводы вентиляционные
    Отвод вентиляционный Аквапул, 90°, 115 мм
    Арт. X1691200242
    Отвод вентиляционный Аквапул, 90°, 115 мм

      Отвод вентиляционный Аквапул, 90°, 115 мм

      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691200242

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		115
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвод дымохода 115 мм 90 градусов (колено) – это соединяющий компонент дымоотводной системы. Устанавливается в дымоход для изменения направления трассировки канала, если возникает препятствия выводу продуктов горения.

        Преимущества

        • Изготовлен из нержавеющей стали
        • Герметичность
        • Высокая устойчивость к температурным и весовым нагрузкам
        • Легкость монтажа