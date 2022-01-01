Шланг ПВХ Акварель 3-слойный армированный, 1/2, 25м

Преимущества

Внутренний слой ПВХ непрозрачный, черный, защищает от проникновения солнечных лучей и препятствует образованию водорослей внутри тела шланга

Наружный ПВХ слой непрозрачный, окрашенный, имеет продольную цветную полосу, а так же специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, истирание

Между внутренним и наружным ПВХ слоями проложен высокопрочный плетеный корд из высокопрочной синтетической нити

Благодаря повышенным качественным показателям этот вид шланга имеет более высокие эксплуатационные характеристики (не заламывается и не перегибается)

Шланг ПВХ Акварель 25м, армированный высокопрочной синтетической нитью - предназначен для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми.