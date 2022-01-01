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Шланг ПВХ Акварель 3-слойный армированный, 1/2, 25м
970 ₽
Шланги армированные
    Шланг ПВХ Акварель 3-слойный армированный, 1/2, 25м
    Арт. О00000028215
    Шланг ПВХ Акварель 3-слойный армированный, 1/2, 25м
    Шланг ПВХ Акварель 3-слойный армированный, 1/2, 25м
      Шланг ПВХ Акварель 3-слойный армированный, 1/2, 25м
      Шланг ПВХ Акварель 3-слойный армированный, 1/2, 25м

      Шланг ПВХ Акварель 3-слойный армированный, 1/2, 25м

      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028215

      Характеристики

      Производитель
      		ЗПШ
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		1/2
      Длина, м
      		25
      Все характеристики
      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг ПВХ Акварель 25м, армированный высокопрочной синтетической нитью - предназначен для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми.

        Преимущества

        • Внутренний слой ПВХ непрозрачный, черный, защищает от проникновения солнечных лучей и препятствует образованию водорослей внутри тела шланга
        • Наружный ПВХ слой непрозрачный, окрашенный, имеет продольную цветную полосу, а так же специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, истирание
        • Между внутренним и наружным ПВХ слоями проложен высокопрочный плетеный корд из высокопрочной синтетической нити
        • Благодаря повышенным качественным показателям этот вид шланга имеет более высокие эксплуатационные характеристики (не заламывается и не перегибается)