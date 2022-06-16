Бак для душа Акватек (1100x1100x380 мм, с подогревом)

Бак для душа с подогревом Акватек будет полезен в частных домах, на дачах и квартирах с переменной подачей горячей воды. Бак обеспечивает душевые кабины и ванные комнаты горячей водой круглосуточно и в любое время года при условии подключения к электросети. Бак изготовлен из ударопрочного, стойкого к ржавлению и перепадам температур материала, что позволяет хранить в нем двести сорок литров воды без риска ее зацветания. Прибор герметичен, а встроенный в него нагревательный элемент на полтора килоВатта мощности гарантирует быстрый нагрев до необходимой температуры. Биметаллический термометр на передней панели бака покажет текущую степень нагревания воды. Поплавковый клапан предохраняет от холостого хода, и продлевает срок службы бака для душа Акватек 120. Устройство защитного отключения предупреждает поломку систем бака. Душевая лейка при покупке бака идет в комплекте.

Преимущества бака для душа Акватек:

Прочный;

Вместительный;

Удобный;

Производительный;

Быстро нагревает;

Долго хранит тепло;

Просто устанавливается;

Герметичный;

Безопасный.

Комплектация: