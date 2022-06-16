Бак для душа Акватек (1100x1100x380 мм, с подогревом)
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
Бак для душа с подогревом Акватек будет полезен в частных домах, на дачах и квартирах с переменной подачей горячей воды. Бак обеспечивает душевые кабины и ванные комнаты горячей водой круглосуточно и в любое время года при условии подключения к электросети. Бак изготовлен из ударопрочного, стойкого к ржавлению и перепадам температур материала, что позволяет хранить в нем двести сорок литров воды без риска ее зацветания. Прибор герметичен, а встроенный в него нагревательный элемент на полтора килоВатта мощности гарантирует быстрый нагрев до необходимой температуры. Биметаллический термометр на передней панели бака покажет текущую степень нагревания воды. Поплавковый клапан предохраняет от холостого хода, и продлевает срок службы бака для душа Акватек 120. Устройство защитного отключения предупреждает поломку систем бака. Душевая лейка при покупке бака идет в комплекте.
Преимущества бака для душа Акватек:
- Прочный;
- Вместительный;
- Удобный;
- Производительный;
- Быстро нагревает;
- Долго хранит тепло;
- Просто устанавливается;
- Герметичный;
- Безопасный.
Комплектация:
- Бак;
- Инспекционная крышка с дыхательным клапаном;
- ТЭН с терморегулятором 1500 Вт;
- УЗО ДПВ16 30мА с электрическим кабелем и вилкой;
- Душевая лейка с шаровым краном;
- Поплавковый клапан;
- Термометр биметаллический;
- Паспорт;
- Упаковка.