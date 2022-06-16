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Бак для душа Акватек (1100x1100x380 мм, с подогревом)
5.0
2
Найти аналог
Баки для душа
    Бак для душа Акватек (1100x1100x380 мм, с подогревом)
    Арт. X169451660
    5.0
    2
    Бак для душа Акватек (1100x1100x380 мм, с подогревом)

      Бак для душа Акватек (1100x1100x380 мм, с подогревом)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169451660
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Акватек
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Бак для душа с подогревом Акватек будет полезен в частных домах, на дачах и квартирах с переменной подачей горячей воды. Бак обеспечивает душевые кабины и ванные комнаты горячей водой круглосуточно и в любое время года при условии подключения к электросети. Бак изготовлен из ударопрочного, стойкого к ржавлению и перепадам температур материала, что позволяет хранить в нем двести сорок литров воды без риска ее зацветания. Прибор герметичен, а встроенный в него нагревательный элемент на полтора килоВатта мощности гарантирует быстрый нагрев до необходимой температуры. Биметаллический термометр на передней панели бака покажет текущую степень нагревания воды. Поплавковый клапан предохраняет от холостого хода, и продлевает срок службы бака для душа Акватек 120. Устройство защитного отключения предупреждает поломку систем бака. Душевая лейка при покупке бака идет в комплекте.

        Преимущества бака для душа Акватек:

        • Прочный;
        • Вместительный;
        • Удобный;
        • Производительный;
        • Быстро нагревает;
        • Долго хранит тепло;
        • Просто устанавливается;
        • Герметичный;
        • Безопасный.

        Комплектация:

        • Бак;
        • Инспекционная крышка с дыхательным клапаном;
        • ТЭН с терморегулятором 1500 Вт;
        • УЗО ДПВ16 30мА с электрическим кабелем и вилкой;
        • Душевая лейка с шаровым краном;
        • Поплавковый клапан;
        • Термометр биметаллический;
        • Паспорт;
        • Упаковка.