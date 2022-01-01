Москва
Магазины
8 800 555 69 73
Статус заказа
Оплатить заказ
Сервис и запчасти
8 800 555 59 38
Оплата и получение
Сеть центров
инструмента
и техники
Каталог товаров
Личный кабинет
Искать в Бигам ...
Город
Москва
Войти в личный кабинет
Акции
Каталог товаров
Магазины
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Статус заказа
Оплата заказа
Оплата
Получение
Гарантии
Возврат
Отправить сообщение
Контакты
О компании
Комплект базовый Ai-Fa 5010 1/2,кран 1/2-3/4, 5шт, латунь, шланг
Найти аналог
В сравнение
В избранное
Каталог товаров
Акции
Бренды
Сервис
Компаниям
Главная
Каталог
Запасные части и комплектующие
Для прочей техники
Комплект базовый Ai-Fa 5010 1/2,кран 1/2-3/4, 5шт, латунь, шланг
Для прочей техники
Комплект базовый Ai-Fa 5010 1/2,кран 1/2-3/4, 5шт, латунь, шланг
Арт. X19053
Комплект базовый Ai-Fa 5010 1/2,кран 1/2-3/4, 5шт, латунь, шланг
В сравнение
В избранное
Найти аналог
Нет в наличии
Арт. X19053
Характеристики
Производитель
Ai-Fa
Все характеристики
В сравнение
В избранное
Найти аналог
Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы
Описание
Базовый латунный комплект AI-FA 5020 для шлангов 1/2" и крана 3/4"-1".
Преимущества
Надежность
Длительный срок службы
Читать полностью
Скрыть
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы