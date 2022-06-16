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Электродровокол Al-Ko LSH 520/5
5.0
3
31 990 ₽
Дровоколы
    Электродровокол Al-Ko LSH 520/5
    Арт. О00000012554
    5.0
    3
    Электродровокол Al-Ko LSH 520/5
    Электродровокол Al-Ko LSH 520/5
    Электродровокол Al-Ko LSH 520/5
      Электродровокол Al-Ko LSH 520/5
      Электродровокол Al-Ko LSH 520/5
      Электродровокол Al-Ko LSH 520/5

      Электродровокол Al-Ko LSH 520/5

      31 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 701 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000012554
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип резьбы дровокола
      		однозаходная
      Назначение
      		для сада
      Все характеристики
      31 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 701 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дровокол AL-KO LSH 520/5 113792 предназначен для заготовки дров для камина длиной от 200 до 520 мм. Модель обладает подставкой для древесины и системой двуручного управления для безопасного и точного раскалывания. Конструкция выполнена из прочной стали с порошковым покрытием для защиты от коррозии. Небольшие размеры способствуют компактному хранению

        Преимущества

        • AL-KO LSH 520/5 113792 эргономичен в эксплуатации
        • Безопасный благодаря защитному кожуху
        • Прочные высококачественные материалы
        • Многократно сваренные компоненты гарантируют долгий срок службы