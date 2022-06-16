Электродровокол Al-Ko LSH 520/5

Преимущества

AL-KO LSH 520/5 113792 эргономичен в эксплуатации

Безопасный благодаря защитному кожуху

Прочные высококачественные материалы

Многократно сваренные компоненты гарантируют долгий срок службы

Дровокол AL-KO LSH 520/5 113792 предназначен для заготовки дров для камина длиной от 200 до 520 мм. Модель обладает подставкой для древесины и системой двуручного управления для безопасного и точного раскалывания. Конструкция выполнена из прочной стали с порошковым покрытием для защиты от коррозии. Небольшие размеры способствуют компактному хранению