Электродровокол Al-Ko LSH 520/5
Арт. О00000012554
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип резьбы дровокола
|однозаходная
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Назначение
|для сада
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- Дровокол AL-KO LSH 520/5 113792 предназначен для заготовки дров для камина длиной от 200 до 520 мм. Модель обладает подставкой для древесины и системой двуручного управления для безопасного и точного раскалывания. Конструкция выполнена из прочной стали с порошковым покрытием для защиты от коррозии. Небольшие размеры способствуют компактному хранению
Преимущества
- AL-KO LSH 520/5 113792 эргономичен в эксплуатации
- Безопасный благодаря защитному кожуху
- Прочные высококачественные материалы
- Многократно сваренные компоненты гарантируют долгий срок службы