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Бензиновая газонокосилка AL-KO 5.1 SP-S EASY
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка AL-KO 5.1 SP-S EASY
    Арт. О00000015519
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка AL-KO 5.1 SP-S EASY
    Бензиновая газонокосилка AL-KO 5.1 SP-S EASY
      Бензиновая газонокосилка AL-KO 5.1 SP-S EASY
      Бензиновая газонокосилка AL-KO 5.1 SP-S EASY

      Бензиновая газонокосилка AL-KO 5.1 SP-S EASY

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000015519
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка AL-KO EASY 5.1 SP-S 113607 предназначена для работы на участке площадью до 18 соток. Функциональность. Она скашивает траву и хаотично разбрасывает её по газону. Контейнер используется для сбора скошенной травы. Функция мульчирования позволяет измельчать траву и равномерно разбрасывать её по участку. Комфорт. Благодаря силовому щадящему заднему приводу повышается комфорт при работе с косилкой. Возможность регулировки скоса. Высота скашивания регулируется с помощью одной ручки в 7 положениях: 30-75 мм.

        Преимущества

        • Самоходная модель
        • Складная регулируемая рукоятка
        • Колеса размера XL способствующие легкому передвижению
        • 4 в 1: кошение, улавливание, мульчирование, очистка
        • Диаметр передних/задних колес: 200/250 мм