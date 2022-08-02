Бензиновая газонокосилка AL-KO 5.1 SP-S EASY

Преимущества

Самоходная модель

Складная регулируемая рукоятка

Колеса размера XL способствующие легкому передвижению

4 в 1: кошение, улавливание, мульчирование, очистка

Диаметр передних/задних колес: 200/250 мм

Бензиновая газонокосилка AL-KO EASY 5.1 SP-S 113607 предназначена для работы на участке площадью до 18 соток. Функциональность. Она скашивает траву и хаотично разбрасывает её по газону. Контейнер используется для сбора скошенной травы. Функция мульчирования позволяет измельчать траву и равномерно разбрасывать её по участку. Комфорт. Благодаря силовому щадящему заднему приводу повышается комфорт при работе с косилкой. Возможность регулировки скоса. Высота скашивания регулируется с помощью одной ручки в 7 положениях: 30-75 мм.