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Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 SP-H Premium 119969
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 SP-H Premium 119969
    Арт. О00000026495
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 SP-H Premium 119969
    Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 SP-H Premium 119969
    Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 SP-H Premium 119969
    Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 SP-H Premium 119969
    Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 SP-H Premium 119969
      Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 SP-H Premium 119969
      Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 SP-H Premium 119969
      Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 SP-H Premium 119969
      Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 SP-H Premium 119969
      Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 SP-H Premium 119969

      Бензиновая газонокосилка AL-KO 520 SP-H Premium 119969

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000026495
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-H 119969 идеально подойдет для обработки газонов площадью до 1800 м². Благодаря мощному четырехтактному двигателю Honda GCV 170 модель обладает большим рабочим ресурсом. Корпус изготовлен из листовой стали с применением технологии "MaxAirflow", он обеспечивает максимальное заполнение травосборника, что сокращает частоту перерывов для его опустошения. Ручка в передней части корпуса обеспечивает комфортную транспортировку газонокосилки.

        Преимущества

        • Функция "4 в 1": кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс
        • Рукоятка эргономичной формы - комфорт
        • Самоходный принцип передвижения
        • Ручка на передней части корпуса для удобной переноски
        • Колеса на шарикоподшипниках - легкое перемещение косилки
        • Прочная стальная конструкция - долгий срок службы