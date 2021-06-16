Бензиновая самоходная газонокосилка Al-Ko Comfort 46.0 SP-B 119937

Бензиновая газонокосилка Al-Ko Comfort 46.0 SP-B 119937
Арт. О00000012620
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, л.с.
|2.72
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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- Бензиновая газонокосилка AL-KO Comfort 46.0 SP-B 119937 пригодится для тщательного ухода за садом. Выполнена из качественных и прочных материалов, благодаря чему прослужит длительное время.Модель имеет четыре функции: стрижка, сбор травы, мульчирование, боковой выброс. Ходовые колеса XXL на шарикоподшипниках обеспечивают простое движение вперед. Травосборник с технологией MaxAirflow позволяет наполнять его до самого верха.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Передняя ручка для переноски
- Одноступенчатый привод задних колес
- Травосборник с индикатором заполнения
- Удобный центральный регулятор высоты реза
- Усовершенствованная ручка AL-KO Comfort 46.0 SP-B 119937 с удобной рукояткой
- Мульчированной скошенной травы из бокового канала назад на газон в качестве удобрения
- Корпус из листовой стали по технологии MaxAirflow для лучших результатов стрижки и сбора травы