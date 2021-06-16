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Бензиновая самоходная газонокосилка Al-Ko Comfort 46.0 SP-B 119937
4.0
4
52 990 ₽
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Al-Ko Comfort 46.0 SP-B 119937
    Арт. О00000012620
    4.0
    4
    Бензиновая самоходная газонокосилка Al-Ko Comfort 46.0 SP-B 119937
    Бензиновая самоходная газонокосилка Al-Ko Comfort 46.0 SP-B 119937
      Бензиновая самоходная газонокосилка Al-Ko Comfort 46.0 SP-B 119937
      Бензиновая самоходная газонокосилка Al-Ko Comfort 46.0 SP-B 119937

      Бензиновая газонокосилка Al-Ko Comfort 46.0 SP-B 119937

      52 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 980 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000012620
      4.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, л.с.
      		2.72
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      52 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 980 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая газонокосилка AL-KO Comfort 46.0 SP-B 119937 пригодится для тщательного ухода за садом. Выполнена из качественных и прочных материалов, благодаря чему прослужит длительное время.Модель имеет четыре функции: стрижка, сбор травы, мульчирование, боковой выброс. Ходовые колеса XXL на шарикоподшипниках обеспечивают простое движение вперед. Травосборник с технологией MaxAirflow позволяет наполнять его до самого верха.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Передняя ручка для переноски
        • Одноступенчатый привод задних колес
        • Травосборник с индикатором заполнения
        • Удобный центральный регулятор высоты реза
        • Усовершенствованная ручка AL-KO Comfort 46.0 SP-B 119937 с удобной рукояткой
        • Мульчированной скошенной травы из бокового канала назад на газон в качестве удобрения
        • Корпус из листовой стали по технологии MaxAirflow для лучших результатов стрижки и сбора травы