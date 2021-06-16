Бензиновая самоходная газонокосилка Al-Ko Comfort 46.0 SP-B 119937

Преимущества

Мощный двигатель

Передняя ручка для переноски

Одноступенчатый привод задних колес

Травосборник с индикатором заполнения

Удобный центральный регулятор высоты реза

Усовершенствованная ручка AL-KO Comfort 46.0 SP-B 119937 с удобной рукояткой

Мульчированной скошенной травы из бокового канала назад на газон в качестве удобрения

Корпус из листовой стали по технологии MaxAirflow для лучших результатов стрижки и сбора травы

Бензиновая газонокосилка AL-KO Comfort 46.0 SP-B 119937 пригодится для тщательного ухода за садом. Выполнена из качественных и прочных материалов, благодаря чему прослужит длительное время.Модель имеет четыре функции: стрижка, сбор травы, мульчирование, боковой выброс. Ходовые колеса XXL на шарикоподшипниках обеспечивают простое движение вперед. Травосборник с технологией MaxAirflow позволяет наполнять его до самого верха.