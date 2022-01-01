Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E II 112935

Преимущества

Безопасное и удобное передвижение в темноте

Эффективность. Шнеки с зубчатой кромкой прекрасно справляются с любым снегом - и свежевыпавшим, и слежавшимся

Защита. Регулируемые полозья защищают ковш от повреждений во время работы

Надежное сцепление. Агрессивный протектор колес - для хорошего сцепления с поверхностью даже в гололед

Мощный, экономичный бензиновый двигатель с тросовым стартером

Высокая производительность

Количество передач - 5 вперед/ 2 назад

Электростартер

Прочность

Надежность

Внедорожные шины для надежного движения вперед

Наличие фары

Металлический желоб обеспечивает долговечность конструкции

Широкая заливная горловина на топливном баке облегчает заправку

Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 620 E II 112935 идеально подходит для уборки снега вокруг дома, во дворе. Имеет 5 скоростей вперед и 2 назад. Запуск двигателя осуществляется вручную (дёрганием тросика) или от электростартера. Металлический зубчатый шнек эффективно измельчает даже слежавшийся плотный снег. Возможна регулировка дальности и направления выброса снега. Для удобства использования машина оснащена фарой, а значит, работать можно в любое время суток.