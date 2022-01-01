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Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E II 112935
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E II 112935
    Арт. О00000033716
    Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E II 112935
    Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E II 112935
    Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E II 112935
    Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E II 112935
      Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E II 112935
      Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E II 112935
      Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E II 112935
      Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E II 112935

      Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E II 112935

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000033716

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		890х685х680
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 620 E II 112935 идеально подходит для уборки снега вокруг дома, во дворе. Имеет 5 скоростей вперед и 2 назад. Запуск двигателя осуществляется вручную (дёрганием тросика) или от электростартера. Металлический зубчатый шнек эффективно измельчает даже слежавшийся плотный снег. Возможна регулировка дальности и направления выброса снега. Для удобства использования машина оснащена фарой, а значит, работать можно в любое время суток.

        Преимущества

        • Безопасное и удобное передвижение в темноте
        • Эффективность. Шнеки с зубчатой кромкой прекрасно справляются с любым снегом - и свежевыпавшим, и слежавшимся
        • Защита. Регулируемые полозья защищают ковш от повреждений во время работы
        • Надежное сцепление. Агрессивный протектор колес - для хорошего сцепления с поверхностью даже в гололед
        • Мощный, экономичный бензиновый двигатель с тросовым стартером
        • Высокая производительность
        • Количество передач - 5 вперед/ 2 назад
        • Электростартер
        • Прочность
        • Надежность
        • Внедорожные шины для надежного движения вперед
        • Наличие фары
        • Металлический желоб обеспечивает долговечность конструкции
        • Широкая заливная горловина на топливном баке облегчает заправку