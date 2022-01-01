Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 620 E II 112935
Арт. О00000033716
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Дальность выброса, м
|15
|
Габариты, мм
|890х685х680
С этим товаром смотрят
- Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 620 E II 112935 идеально подходит для уборки снега вокруг дома, во дворе. Имеет 5 скоростей вперед и 2 назад. Запуск двигателя осуществляется вручную (дёрганием тросика) или от электростартера. Металлический зубчатый шнек эффективно измельчает даже слежавшийся плотный снег. Возможна регулировка дальности и направления выброса снега. Для удобства использования машина оснащена фарой, а значит, работать можно в любое время суток.
Преимущества
- Безопасное и удобное передвижение в темноте
- Эффективность. Шнеки с зубчатой кромкой прекрасно справляются с любым снегом - и свежевыпавшим, и слежавшимся
- Защита. Регулируемые полозья защищают ковш от повреждений во время работы
- Надежное сцепление. Агрессивный протектор колес - для хорошего сцепления с поверхностью даже в гололед
- Мощный, экономичный бензиновый двигатель с тросовым стартером
- Высокая производительность
- Количество передач - 5 вперед/ 2 назад
- Электростартер
- Прочность
- Надежность
- Внедорожные шины для надежного движения вперед
- Наличие фары
- Металлический желоб обеспечивает долговечность конструкции
- Широкая заливная горловина на топливном баке облегчает заправку