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Триммер аккумуляторный Al-ko GT 2000 EasyFlex 113701
5.0
1
8 990 ₽
Аккумуляторные триммеры
    Триммер аккумуляторный Al-ko GT 2000 EasyFlex 113701
    Арт. О00000034815
    5.0
    1
    Триммер аккумуляторный Al-ko GT 2000 EasyFlex 113701
    Триммер аккумуляторный Al-ko GT 2000 EasyFlex 113701
    Триммер аккумуляторный Al-ko GT 2000 EasyFlex 113701
      Триммер аккумуляторный Al-ko GT 2000 EasyFlex 113701
      Триммер аккумуляторный Al-ko GT 2000 EasyFlex 113701
      Триммер аккумуляторный Al-ko GT 2000 EasyFlex 113701

      Триммер аккумуляторный Al-ko GT 2000 EasyFlex 113701

      8 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034815
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		1.5
      Ширина скашивания леской, см
      		25
      Емкость аккумулятора, Ач
      		2.5
      Все характеристики
      8 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Триммер аккумуляторный AL-KO GT 2000 предназначен для ухода за газонными покрытиями и зелеными насаждениями на небольших дачных участках. Триммерная головка расположена на валу двигателя. Штанга устройства имеет телескопическую конструкцию, благодаря чему можно изменять ее длину. Кроме того, положение рукояти также можно изменять. Большая D-образная ручка позволяет уверенно управлять инструментом. Триммер аккумуляторный AL-KO GT 2000 способен выполнить следующую работу: кошение травы в труднодоступных местах, подравнивание кромок газона. Его удобно хранить и транспортировать. Режущим элементом устройства является триммерная головка с двойной нейлоновой леской.

        Преимущества

        • Удобство
        • Малый вес
        • Простота
        • Компактность
        • Низкий уровень шума и вибрации
        • Мощность