Триммер аккумуляторный Al-ko GT 2000 EasyFlex 113701

Преимущества

Удобство

Малый вес

Простота

Компактность

Низкий уровень шума и вибрации

Мощность

Триммер аккумуляторный AL-KO GT 2000 предназначен для ухода за газонными покрытиями и зелеными насаждениями на небольших дачных участках. Триммерная головка расположена на валу двигателя. Штанга устройства имеет телескопическую конструкцию, благодаря чему можно изменять ее длину. Кроме того, положение рукояти также можно изменять. Большая D-образная ручка позволяет уверенно управлять инструментом. Триммер аккумуляторный AL-KO GT 2000 способен выполнить следующую работу: кошение травы в труднодоступных местах, подравнивание кромок газона. Его удобно хранить и транспортировать. Режущим элементом устройства является триммерная головка с двойной нейлоновой леской.