Преимущества

Специальный кожух защищает оператора от летящей травы

Телескопическая штанга настраивается под рост оператора - удобная работа

Отсутствие выхлопных газов

Легкий вес - с инструментом справится любой

Дополнительная ручка обеспечивает надежный хват

Триммер электрический Al-Ko Premium GTE 550 112926 предназначен для кошения травы на приусадебном участке. Небольшой вес прибора способствует продолжительной работе без утомления. Наплечный ремень снижает нагрузку на руки оператора. Телескопическая ручка может настроится под рост для большего комфорта.