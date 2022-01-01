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Триммер электрический Al-Ko Premium GTE 550 112926
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Электрические триммеры
    Триммер электрический Al-Ko Premium GTE 550 112926
    Арт. О00000004934
    Триммер электрический Al-Ko Premium GTE 550 112926
    Триммер электрический Al-Ko Premium GTE 550 112926
    Триммер электрический Al-Ko Premium GTE 550 112926
      Триммер электрический Al-Ko Premium GTE 550 112926
      Триммер электрический Al-Ko Premium GTE 550 112926
      Триммер электрический Al-Ko Premium GTE 550 112926

      Триммер электрический Al-Ko Premium GTE 550 112926

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000004934

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3
      Мощность, кВт
      		0.55
      Ширина скашивания леской, см
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Триммер электрический Al-Ko Premium GTE 550 112926 предназначен для кошения травы на приусадебном участке. Небольшой вес прибора способствует продолжительной работе без утомления. Наплечный ремень снижает нагрузку на руки оператора. Телескопическая ручка может настроится под рост для большего комфорта.

        Преимущества 

        • Специальный кожух защищает оператора от летящей травы
        • Телескопическая штанга настраивается под рост оператора - удобная работа 
        • Отсутствие выхлопных газов
        • Легкий вес - с инструментом справится любой
        • Дополнительная ручка обеспечивает надежный хват