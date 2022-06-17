Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 51.8 SP-A 119843
Арт. О00000012619
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 51.8 SP-A 119843 обладает высокой мощностью, достаточной прочностью и хорошей функциональностью.
В зависимости от поставленной задачи может работать в нескольких режимах: кошение, сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс травы. Технология MaxAirflow позволяет заполнять травосборник до самого верха для редкой очистки и экономии времени. Для большего удобства у модели используется бесступенчатая регулировка скорости движения и центральная регулировка высоты скашивания.
Преимущества
- Самоходный принцип перемещения
- Для обслуживания больших участков
- Газонокосилка собирается на заводе в Австрии
- Высокая производительность
- Прочный стальной корпус
- Система 4INONE - кошение, сбор, мульчирование, боковой выброс
- Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода
- Функция мульчирования: срезанная трава перемалывается в однородную субстанцию, которую можно использовать в качестве удобрения корневой системы
- Технология Max Airflow - плотное заполнение травосборника без засорения канала выброса
- Травосборник снабжен индикатором уровня заполнения
- Центральная регулировка высоты скашивания, 7 позиций (30-80 мм)
- Диаметр передних/задних колес - 200/280 мм