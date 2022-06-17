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Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 51.8 SP-A 119843
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 51.8 SP-A 119843
    Арт. О00000012619
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 51.8 SP-A 119843
    Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 51.8 SP-A 119843
      Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 51.8 SP-A 119843
      Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 51.8 SP-A 119843

      Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 51.8 SP-A 119843

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000012619
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 51.8 SP-A 119843 обладает высокой мощностью, достаточной прочностью и хорошей функциональностью.
        В зависимости от поставленной задачи может работать в нескольких режимах: кошение, сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс травы. Технология MaxAirflow позволяет заполнять травосборник до самого верха для редкой очистки и экономии времени. Для большего удобства у модели используется бесступенчатая регулировка скорости движения и центральная регулировка высоты скашивания.

        Преимущества

        • Самоходный принцип перемещения
        • Для обслуживания больших участков
        • Газонокосилка собирается на заводе в Австрии
        • Высокая производительность
        • Прочный стальной корпус
        • Система 4INONE - кошение, сбор, мульчирование, боковой выброс
        • Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода
        • Функция мульчирования: срезанная трава перемалывается в однородную субстанцию, которую можно использовать в качестве удобрения корневой системы
        • Технология Max Airflow - плотное заполнение травосборника без засорения канала выброса
        • Травосборник снабжен индикатором уровня заполнения
        • Центральная регулировка высоты скашивания, 7 позиций (30-80 мм)
        • Диаметр передних/задних колес - 200/280 мм