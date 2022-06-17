Преимущества

Самоходный принцип перемещения

Для обслуживания больших участков

Газонокосилка собирается на заводе в Австрии

Высокая производительность

Прочный стальной корпус

Система 4INONE - кошение, сбор, мульчирование, боковой выброс

Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода

Функция мульчирования: срезанная трава перемалывается в однородную субстанцию, которую можно использовать в качестве удобрения корневой системы

Технология Max Airflow - плотное заполнение травосборника без засорения канала выброса

Травосборник снабжен индикатором уровня заполнения

Центральная регулировка высоты скашивания, 7 позиций (30-80 мм)

Диаметр передних/задних колес - 200/280 мм

Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 51.8 SP-A 119843 обладает высокой мощностью, достаточной прочностью и хорошей функциональностью.В зависимости от поставленной задачи может работать в нескольких режимах: кошение, сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс травы. Технология MaxAirflow позволяет заполнять травосборник до самого верха для редкой очистки и экономии времени. Для большего удобства у модели используется бесступенчатая регулировка скорости движения и центральная регулировка высоты скашивания.