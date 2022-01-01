Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679
Арт. О00000034813
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|кусторез
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Тип питания
|сетевой
- Электрический кусторез AL-KO HT 440 Basic Cut – это современный электрический кусторез созданный конструкторами немецкого концерна для использования в индивидуальных хозяйствах. Эргономичная конструкция, небольшой вес и отличные технические характеристики этого устройства обеспечивают профессиональную стрижку живых изгородей. Противоходые ножи этого кустореза расположенные на шине длинной 440 мм обеспечивают высокую точность и производительность работ. Стоит отметить, что ножи имеют алмазную заточку и способны резать ветви толщиной до 16 мм.
Преимущества
- Небольшой вес
- Простота управления
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность
- Надежность
- Долговечность
- Система фиксации кабеля
- Защита кабеля
- Прочный корпус
- Противоходные безопасные ножи с алмазной заточкой
- Мощность 440 Вт