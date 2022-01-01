Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679

Преимущества

Небольшой вес

Простота управления

Низкий уровень шума

Высокая производительность

Надежность

Долговечность

Система фиксации кабеля

Защита кабеля

Прочный корпус

Противоходные безопасные ножи с алмазной заточкой

Мощность 440 Вт

Электрический кусторез AL-KO HT 440 Basic Cut – это современный электрический кусторез созданный конструкторами немецкого концерна для использования в индивидуальных хозяйствах. Эргономичная конструкция, небольшой вес и отличные технические характеристики этого устройства обеспечивают профессиональную стрижку живых изгородей. Противоходые ножи этого кустореза расположенные на шине длинной 440 мм обеспечивают высокую точность и производительность работ. Стоит отметить, что ножи имеют алмазную заточку и способны резать ветви толщиной до 16 мм.