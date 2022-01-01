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Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679
10 990 ₽
Электрические кусторезы
    Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679
    Арт. О00000034813
    Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679
    Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679
    Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679
    Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679
    Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679
    Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679
    Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679
    Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679
      Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679
      Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679
      Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679
      Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679
      Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679
      Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679
      Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679
      Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679

      Электрический кусторез Al-Ko HT 440 Basic Cut 112679

      10 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034813

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		кусторез
      Тип питания
      		сетевой
      Все характеристики
      10 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический кусторез AL-KO HT 440 Basic Cut – это современный электрический кусторез созданный конструкторами немецкого концерна для использования в индивидуальных хозяйствах. Эргономичная конструкция, небольшой вес и отличные технические характеристики этого устройства обеспечивают профессиональную стрижку живых изгородей. Противоходые ножи этого кустореза расположенные на шине длинной 440 мм обеспечивают высокую точность и производительность работ. Стоит отметить, что ножи имеют алмазную заточку и способны резать ветви толщиной до 16 мм.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Простота управления
        • Низкий уровень шума
        • Высокая производительность
        • Надежность
        • Долговечность
        • Система фиксации кабеля
        • Защита кабеля
        • Прочный корпус
        • Противоходные безопасные ножи с алмазной заточкой
        • Мощность 440 Вт