Насосная станция Al-ko HW 3600 113798

Преимущества

Небольшие размеры и вес

Специальные ножки для удобства крепления аппарата в горизонтальном положении

Манометр позволяет контролировать давление

Объем перекачиваемой воды - 3600 л/ч

Простота в обслуживании AL-KO HW 3600 113798

Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении

Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали

Насосная станция AL-KO HW 3600 Easy 113798 используется для откачивания грунтовых вод, перекачивания чистой воды. Возможно использование для организации полива на садово-огородных и водоснабжения в загородных домах. Аппарат оснащен манометром для контроля давления в системе. На корпусе предусмотрена ручка для облегчения транспортировки. Ножки с отверстиями позволяют закрепить станцию в твердую ровную поверхность.