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Насосная станция Al-ko HW 3600 113798
4.0
1
13 990 ₽
Насосные станции водоснабжения
    Насосная станция Al-ko HW 3600 113798
    Арт. О00000030327
    4.0
    1
    Насосная станция Al-ko HW 3600 113798
    Насосная станция Al-ko HW 3600 113798
    Насосная станция Al-ko HW 3600 113798
      Насосная станция Al-ko HW 3600 113798
      Насосная станция Al-ko HW 3600 113798
      Насосная станция Al-ko HW 3600 113798

      Насосная станция Al-ko HW 3600 113798

      13 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000030327
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      13 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Насосная станция AL-KO HW 3600 Easy 113798 используется для откачивания грунтовых вод, перекачивания чистой воды. Возможно использование для организации полива на садово-огородных и водоснабжения в загородных домах. Аппарат оснащен манометром для контроля давления в системе. На корпусе предусмотрена ручка для облегчения транспортировки. Ножки с отверстиями позволяют закрепить станцию в твердую ровную поверхность.

        Преимущества

        • Небольшие размеры и вес
        • Специальные ножки для удобства крепления аппарата в горизонтальном положении
        • Манометр позволяет контролировать давление
        • Объем перекачиваемой воды - 3600 л/ч
        • Простота в обслуживании AL-KO HW 3600 113798
        • Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении
        • Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали