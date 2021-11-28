Насосная станция Al-ko HW 3600 113798
Арт. О00000030327
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Насосная станция AL-KO HW 3600 Easy 113798 используется для откачивания грунтовых вод, перекачивания чистой воды. Возможно использование для организации полива на садово-огородных и водоснабжения в загородных домах. Аппарат оснащен манометром для контроля давления в системе. На корпусе предусмотрена ручка для облегчения транспортировки. Ножки с отверстиями позволяют закрепить станцию в твердую ровную поверхность.
Преимущества
- Небольшие размеры и вес
- Специальные ножки для удобства крепления аппарата в горизонтальном положении
- Манометр позволяет контролировать давление
- Объем перекачиваемой воды - 3600 л/ч
- Простота в обслуживании AL-KO HW 3600 113798
- Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении
- Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали