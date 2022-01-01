Нож для газонокосилок AL-KO 440126
Арт. X3877561946
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|нож для газонокосилки
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Длина ножа, мм
|510
- Бесперебойную работу газонокосилок серии AL-KO Classic обеспечит сменный нож AL-KO 440126 при выполнении операций по удалению травы на приусадебных, дачных, садовых участках, придомовых территориях, в парках, скверах и садах. Его использование позволяет в кратчайшие сроки выполнить поставленную задачу с хорошим качеством и минимальными затратами сил и энергии.
Преимущества
- Отличается качественной заточкой, позволяющей эксплуатировать режущий инструмент в течение длительного времени
- Выполнен нож из высококачественной инструментальной стали, не подверженной коррозийным процессам