Нож для газонокосилок AL-KO 440126

Преимущества

Отличается качественной заточкой, позволяющей эксплуатировать режущий инструмент в течение длительного времени

Выполнен нож из высококачественной инструментальной стали, не подверженной коррозийным процессам

Бесперебойную работу газонокосилок серии AL-KO Classic обеспечит сменный нож AL-KO 440126 при выполнении операций по удалению травы на приусадебных, дачных, садовых участках, придомовых территориях, в парках, скверах и садах. Его использование позволяет в кратчайшие сроки выполнить поставленную задачу с хорошим качеством и минимальными затратами сил и энергии.