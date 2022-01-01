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Нож для газонокосилок AL-KO 440126
3 490 ₽
Для газонокосилок
    Нож для газонокосилок AL-KO 440126
    Арт. X3877561946
    Нож для газонокосилок AL-KO 440126

      Нож для газонокосилок AL-KO 440126

      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X3877561946

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		нож для газонокосилки
      Длина ножа, мм
      		510
      Все характеристики
      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бесперебойную работу газонокосилок серии AL-KO Classic обеспечит сменный нож AL-KO 440126 при выполнении операций по удалению травы на приусадебных, дачных, садовых участках, придомовых территориях, в парках, скверах и садах. Его использование позволяет в кратчайшие сроки выполнить поставленную задачу с хорошим качеством и минимальными затратами сил и энергии.

        Преимущества

        • Отличается качественной заточкой, позволяющей эксплуатировать режущий инструмент в течение длительного времени
        • Выполнен нож из высококачественной инструментальной стали, не подверженной коррозийным процессам