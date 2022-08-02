Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-H Honda GCV 170 , ширина 51см , 4 в 1
Арт. О00000016560
Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-H Honda GCV 170 , ширина 51см , 4 в 1
Арт. О00000016560
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, л.с.
|4.35
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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- Газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-H 119969 идеально подойдет для обработки газонов площадью до 1800 м². Благодаря мощному четырехтактному двигателю Honda GCV 170 модель обладает большим рабочим ресурсом. Корпус изготовлен из листовой стали с применением технологии "MaxAirflow", он обеспечивает максимальное заполнение травосборника, что сокращает частоту перерывов для его опустошения. Ручка в передней части корпуса обеспечивает комфортную транспортировку газонокосилки.
Преимущества
- Функция "4 в 1": кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс
- Рукоятка эргономичной формы - комфорт
- Самоходный принцип передвижения
- Ручка на передней части корпуса для удобной переноски
- Колеса на шарикоподшипниках - легкое перемещение косилки
- Прочная стальная конструкция - долгий срок службы