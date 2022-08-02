Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-H Honda GCV 170 , ширина 51см , 4 в 1

Преимущества

Функция "4 в 1": кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс

Рукоятка эргономичной формы - комфорт

Самоходный принцип передвижения

Ручка на передней части корпуса для удобной переноски

Колеса на шарикоподшипниках - легкое перемещение косилки

Прочная стальная конструкция - долгий срок службы

Газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-H 119969 идеально подойдет для обработки газонов площадью до 1800 м². Благодаря мощному четырехтактному двигателю Honda GCV 170 модель обладает большим рабочим ресурсом. Корпус изготовлен из листовой стали с применением технологии "MaxAirflow", он обеспечивает максимальное заполнение травосборника, что сокращает частоту перерывов для его опустошения. Ручка в передней части корпуса обеспечивает комфортную транспортировку газонокосилки.