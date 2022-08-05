Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 VSI-B 119948
Арт. О00000016966
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, л.с.
|3.53
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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- Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 VSI-B 119948 оснащена мощным четырехтактным двигателем Briggs&Stratton 3.53 л.с.. Идеально подойдет для ухода за газоном площадью до 1800 м². Плавная регулировка скорости движения аппарата с 2.5 до 4.5 километров в час, обеспечивает комфортное передвижение по участку, не требуя приложения усилий. Высокий корпус из листовой стали с технологией "MaxAirflow" обеспечивает максимальное заполнение травосборника, что позволяет реже прерываться для его опустошения. Складная рукоятка позволяет экономить место при хранении, а ручка в передней части корпуса обеспечивает комфортную транспортировку газонокосилки.
Преимущества
- Электрозапуск ключом зажигания для простоты начала работы
- Центральная регулировка высоты реза AL-KO Premium 520 VSI-B 119948
- Привод задних колес с плавной регулировкой скоростей
- Ручка на передней части корпуса для удобной переноски
- Большие ходовые колеса XXL на шарикоподшипниках - простота движения в пред
- Функция “4 в 1”: стрижка, сбор, мульчирование и боковой выброс
- Корпус из листовой стали по технологии MaxAirflow для эффективной стрижки и сбора травы
- Усовершенствованная ручка управления и эргономичный рычаг переключения передач с системой управления