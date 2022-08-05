Преимущества

Электрозапуск ключом зажигания для простоты начала работы

Центральная регулировка высоты реза AL-KO Premium 520 VSI-B 119948

Привод задних колес с плавной регулировкой скоростей

Ручка на передней части корпуса для удобной переноски

Большие ходовые колеса XXL на шарикоподшипниках - простота движения в пред

Функция “4 в 1”: стрижка, сбор, мульчирование и боковой выброс

Корпус из листовой стали по технологии MaxAirflow для эффективной стрижки и сбора травы

Усовершенствованная ручка управления и эргономичный рычаг переключения передач с системой управления

Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 VSI-B 119948 оснащена мощным четырехтактным двигателем Briggs&Stratton 3.53 л.с.. Идеально подойдет для ухода за газоном площадью до 1800 м². Плавная регулировка скорости движения аппарата с 2.5 до 4.5 километров в час, обеспечивает комфортное передвижение по участку, не требуя приложения усилий. Высокий корпус из листовой стали с технологией "MaxAirflow" обеспечивает максимальное заполнение травосборника, что позволяет реже прерываться для его опустошения. Складная рукоятка позволяет экономить место при хранении, а ручка в передней части корпуса обеспечивает комфортную транспортировку газонокосилки.