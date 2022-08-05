Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 VSI-B 119948
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 VSI-B 119948
    Арт. О00000016966
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 VSI-B 119948
    Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 VSI-B 119948
    Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 VSI-B 119948
      Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 VSI-B 119948
      Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 VSI-B 119948
      Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 VSI-B 119948

      Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 VSI-B 119948

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000016966
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, л.с.
      		3.53
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

      С этим товаром смотрят

      Масло минеральное 4-тактное Husqvarna SAE 30Н 5774192-01
      790 ₽
      Масло минеральное 4-тактное Husqvarna SAE 30Н 5774192-01
      Секатор контактный с храповым механизмом Fiskars 1000575
      2 999 ₽
      3 900 ₽
      5.0
      Секатор контактный с храповым механизмом Fiskars 1000575
      • -901 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Масло моторное полусинтетическое для 2-такт. двигателей Liqui Moly 2-Takt-Motoroil 8036, 0.25 л
      810 ₽
      Масло моторное полусинтетическое для 2-такт. двигателей Liqui Moly 2-Takt-Motoroil 8036, 0.25 л
      Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807
      1 190 ₽
      5.0
      Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Нет в наличии
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 VSI-B 119948 оснащена мощным четырехтактным двигателем Briggs&Stratton 3.53 л.с.. Идеально подойдет для ухода за газоном площадью до 1800 м². Плавная регулировка скорости движения аппарата с 2.5 до 4.5 километров в час, обеспечивает комфортное передвижение по участку, не требуя приложения усилий. Высокий корпус из листовой стали с технологией "MaxAirflow" обеспечивает максимальное заполнение травосборника, что позволяет реже прерываться для его опустошения. Складная рукоятка позволяет экономить место при хранении, а ручка в передней части корпуса обеспечивает комфортную транспортировку газонокосилки.

        Преимущества

        • Электрозапуск ключом зажигания для простоты начала работы
        • Центральная регулировка высоты реза AL-KO Premium 520 VSI-B 119948
        • Привод задних колес с плавной регулировкой скоростей
        • Ручка на передней части корпуса для удобной переноски
        • Большие ходовые колеса XXL на шарикоподшипниках - простота движения в пред
        • Функция “4 в 1”: стрижка, сбор, мульчирование и боковой выброс
        • Корпус из листовой стали по технологии MaxAirflow для эффективной стрижки и сбора травы
        • Усовершенствованная ручка управления и эргономичный рычаг переключения передач с системой управления