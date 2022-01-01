Масло AL-KO SAE30 112888, 0.6 л

Преимущества

Защита от коррозии

Сокращение износа и трения

Масло SAE 30 для 4-тактных двигателей газонокосилок 0,6 л используется для смазывания цепи всех движущихся деталей двигателя, покрывая их, тем самым, защитной пленкой, которая сокращает трение и износ, а также предохраняет детали двигателя от коррозии, грязи, вредных отложений.