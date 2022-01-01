Масло AL-KO SAE30 112888, 0.6 л
Арт. О00000028761
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|минеральное
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Тип
|четырехтактное
- Масло SAE 30 для 4-тактных двигателей газонокосилок 0,6 л используется для смазывания цепи всех движущихся деталей двигателя, покрывая их, тем самым, защитной пленкой, которая сокращает трение и износ, а также предохраняет детали двигателя от коррозии, грязи, вредных отложений.
Преимущества
- Защита от коррозии
- Сокращение износа и трения