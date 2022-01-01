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Масло AL-KO SAE30 112888, 0.6 л
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Масла для 4-х тактных двигателей садовой техники
    Масло AL-KO SAE30 112888, 0.6 л
    Арт. О00000028761
    Масло AL-KO SAE30 112888, 0.6 л

      Масло AL-KO SAE30 112888, 0.6 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000028761

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		минеральное
      Тип
      		четырехтактное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масло SAE 30 для 4-тактных двигателей газонокосилок 0,6 л используется для смазывания цепи всех движущихся деталей двигателя, покрывая их, тем самым, защитной пленкой, которая сокращает трение и износ, а также предохраняет детали двигателя от коррозии, грязи, вредных отложений.

        Преимущества

        • Защита от коррозии
        • Сокращение износа и трения