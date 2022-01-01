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Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 560 E II Lonchin 112933
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 560 E II Lonchin 112933
    Арт. Ю00000029118
    Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 560 E II Lonchin 112933
    Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 560 E II Lonchin 112933
      Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 560 E II Lonchin 112933
      Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 560 E II Lonchin 112933

      Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 560 E II Lonchin 112933

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000029118

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		890x620x680
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 560 II 112933 подходит для расчистки дорог, паркингов, частных дворов. Имеет 5 скоростей вперед и 2 назад, что обеспечивает качественную управляемость и маневренность. Металлический зубчатый шнек эффективно измельчает даже слежавшийся плотный снег. Возможна регулировка дальности и направления выброса снега.

        Преимущества

        • Мощный, экономичный бензиновый двигатель с тросовым стартером
        • Высокая производительность
        • Прочность AL-KO SnowLine 560 II 112933
        • Надежность
        • Количество передач - 5 вперед/ 2 назад
        • Металлический желоб обеспечивает долговечность конструкции
        • Широкая заливная горловина на топливном баке облегчает заправку