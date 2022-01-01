Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 560 E II Lonchin 112933
Арт. Ю00000029118
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Дальность выброса, м
|15
|
Габариты, мм
|890x620x680
С этим товаром смотрят
- Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 560 II 112933 подходит для расчистки дорог, паркингов, частных дворов. Имеет 5 скоростей вперед и 2 назад, что обеспечивает качественную управляемость и маневренность. Металлический зубчатый шнек эффективно измельчает даже слежавшийся плотный снег. Возможна регулировка дальности и направления выброса снега.
Преимущества
- Мощный, экономичный бензиновый двигатель с тросовым стартером
- Высокая производительность
- Прочность AL-KO SnowLine 560 II 112933
- Надежность
- Количество передач - 5 вперед/ 2 назад
- Металлический желоб обеспечивает долговечность конструкции
- Широкая заливная горловина на топливном баке облегчает заправку