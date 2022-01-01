Снегоуборщик бензиновый AL-KO SnowLine 560 E II Lonchin 112933

Преимущества

Мощный, экономичный бензиновый двигатель с тросовым стартером

Высокая производительность

Прочность AL-KO SnowLine 560 II 112933

Надежность

Количество передач - 5 вперед/ 2 назад

Металлический желоб обеспечивает долговечность конструкции

Широкая заливная горловина на топливном баке облегчает заправку

Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 560 II 112933 подходит для расчистки дорог, паркингов, частных дворов. Имеет 5 скоростей вперед и 2 назад, что обеспечивает качественную управляемость и маневренность. Металлический зубчатый шнек эффективно измельчает даже слежавшийся плотный снег. Возможна регулировка дальности и направления выброса снега.