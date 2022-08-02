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Бензиновый триммер Solo by Al-Ko 116 B
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Solo by Al-Ko 116 B
    Арт. О00000015730
    5.0
    1
    Бензиновый триммер Solo by Al-Ko 116 B

      Бензиновый триммер Solo by Al-Ko 116 B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000015730
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5.6
      Ширина скашивания леской, см
      		41
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Прибор работает независимо, эффективен и прост в использовании: бензиновые мотокосы solo by AL-KO 116 B впечатляет своей легкостью и компактностью в сочетании с отличными результатами кошения и качеством, проверенным временем.

        Преимущества:

        • Легкость и удобство в обращении
        • 2-тактный двигатель с праймером и системой легкого старта
        • Надежная, удобная рукоятка с простой регулируемой велосипедной ручкой и удобным плечевым ремнем с защитой для бедер
        • Леска имеет систему пошаговой автоматической подачи и мощный металлический нож
        • Идеально подходит для подравнивания высокой травы и удаления мелких кустарниковых порослей