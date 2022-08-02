Бензиновый триммер Solo by Al-Ko 116 B

Преимущества:

Легкость и удобство в обращении

2-тактный двигатель с праймером и системой легкого старта

Надежная, удобная рукоятка с простой регулируемой велосипедной ручкой и удобным плечевым ремнем с защитой для бедер

Леска имеет систему пошаговой автоматической подачи и мощный металлический нож

Идеально подходит для подравнивания высокой травы и удаления мелких кустарниковых порослей

Прибор работает независимо, эффективен и прост в использовании: бензиновые мотокосы solo by AL-KO 116 B впечатляет своей легкостью и компактностью в сочетании с отличными результатами кошения и качеством, проверенным временем.