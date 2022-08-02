Бензиновый триммер Solo by Al-Ko 116 B
Арт. О00000015730
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5.6
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Ширина скашивания леской, см
|41
- Прибор работает независимо, эффективен и прост в использовании: бензиновые мотокосы solo by AL-KO 116 B впечатляет своей легкостью и компактностью в сочетании с отличными результатами кошения и качеством, проверенным временем.
Преимущества:
- Легкость и удобство в обращении
- 2-тактный двигатель с праймером и системой легкого старта
- Надежная, удобная рукоятка с простой регулируемой велосипедной ручкой и удобным плечевым ремнем с защитой для бедер
- Леска имеет систему пошаговой автоматической подачи и мощный металлический нож
- Идеально подходит для подравнивания высокой травы и удаления мелких кустарниковых порослей