Погружной насос Al-ko TS 400 Eco 113594
Арт. О00000026509
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/4
|
Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
С этим товаром смотрят
- Погружной насос AL-KO TS 400 ECO 113594 служит для откачивания и перекачивания грязной воды из дренажных колодцев, стоков, бассейнов. Максимальный диаметр взвешенных частиц не должен превышать 30 мм. Встроенное термореле защищает от перегрева. Поплавковый выключатель останавливает работу насоса при осушении резервуара. Внутренние детали корпуса имеют антикоррозийное покрытие, что обеспечивает долгий срок службы.
Преимущества
- Широкая область применения
- Конструкция насоса рассчитана на высокую нагрузку
- Крыльчатка изготовлена из армированного пластика
- Приводной вал полностью сделан из нержавеющей стали
- Компактные размеры и небольшая масса для удобства в установке
- В верхней части AL-KO TS 400 ECO 113594 имеется широкая ручка для переноски
- Универсальный угловой переходник позволяет подключить шланг любого диаметра
- Оптимальная глубина погружения для обеспечения эффективной производительности - 4 м, максимальная - 5 м
- Рабочее колесо имеет специальную геометрию для гарантированного обеспечения пропускной способности
- Длина кабеля с вилкой составляет 10 м - это хватает для того, чтобы обеспечить надежное подключение к электросети без опасности попадания влаги