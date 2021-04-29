Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Погружной насос Al-ko TS 400 Eco 113594
2.0
1
3 690 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной насос Al-ko TS 400 Eco 113594
    Арт. О00000026509
    2.0
    1
    Погружной насос Al-ko TS 400 Eco 113594

      Погружной насос Al-ko TS 400 Eco 113594

      3 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026509
      2.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
      Все характеристики
      3 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Муфта Altstream латунная 3/4*1 (в уп. 24 шт) 003020204
      220 ₽
      5.0
      Муфта Altstream латунная 3/4*1 (в уп. 24 шт) 003020204
      Хомут червячный Х07 Движение Автоваз (Стандарт), 25x40 мм
      22 ₽
      5.0
      Хомут червячный Х07 Движение Автоваз (Стандарт), 25x40 мм
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Шланг поливочный ПВХ Метеор 24240, 25 м
      2 580 ₽
      5.0
      Шланг поливочный ПВХ Метеор 24240, 25 м
      Шланг поливочный Метеор 24506, армированный, ПВХ, 3-х слойный, 50 м
      2 290 ₽
      Шланг поливочный Метеор 24506, армированный, ПВХ, 3-х слойный, 50 м
      Муфта Belamos YM5818E (3/4"-3/4")
      95 ₽
      5.0
      Муфта Belamos YM5818E (3/4"-3/4")
      Коннектор Belamos YM5819E (3/4")
      95 ₽
      4.5
      Коннектор Belamos YM5819E (3/4")
      Штуцер Altstream 003130108 (НР, 3/4", 20 мм, 70 шт.)
      120 ₽
      5.0
      Штуцер Altstream 003130108 (НР, 3/4", 20 мм, 70 шт.)
      Леска для триммеров Echo Cross Fire Line 102151220, крест, 3 мм, 10 м
      200 ₽
      Леска для триммеров Echo Cross Fire Line 102151220, крест, 3 мм, 10 м
      Хомут червячный 20-32/9 W1
      20 ₽
      Хомут червячный 20-32/9 W1
      Хомут червячный Х06 Движение Автоваз (Стандарт), 20x32 мм
      Нет в наличии
      4.5
      Хомут червячный Х06 Движение Автоваз (Стандарт), 20x32 мм
      Смотреть
      Леска для триммера Sturm ТЛ3535-2.4-S-120, витой квадрат, 2,4 мм, 120 м
      Нет в наличии
      Леска для триммера Sturm ТЛ3535-2.4-S-120, витой квадрат, 2,4 мм, 120 м
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Погружной насос AL-KO TS 400 ECO 113594 служит для откачивания и перекачивания грязной воды из дренажных колодцев, стоков, бассейнов. Максимальный диаметр взвешенных частиц не должен превышать 30 мм. Встроенное термореле защищает от перегрева. Поплавковый выключатель останавливает работу насоса при осушении резервуара. Внутренние детали корпуса имеют антикоррозийное покрытие, что обеспечивает долгий срок службы.

        Преимущества

        • Широкая область применения
        • Конструкция насоса рассчитана на высокую нагрузку
        • Крыльчатка изготовлена из армированного пластика
        • Приводной вал полностью сделан из нержавеющей стали
        • Компактные размеры и небольшая масса для удобства в установке
        • В верхней части AL-KO TS 400 ECO 113594 имеется широкая ручка для переноски
        • Универсальный угловой переходник позволяет подключить шланг любого диаметра
        • Оптимальная глубина погружения для обеспечения эффективной производительности - 4 м, максимальная - 5 м
        • Рабочее колесо имеет специальную геометрию для гарантированного обеспечения пропускной способности
        • Длина кабеля с вилкой составляет 10 м - это хватает для того, чтобы обеспечить надежное подключение к электросети без опасности попадания влаги