Погружной насос AL-KO TS 400 ECO 113594 служит для откачивания и перекачивания грязной воды из дренажных колодцев, стоков, бассейнов. Максимальный диаметр взвешенных частиц не должен превышать 30 мм. Встроенное термореле защищает от перегрева. Поплавковый выключатель останавливает работу насоса при осушении резервуара. Внутренние детали корпуса имеют антикоррозийное покрытие, что обеспечивает долгий срок службы.

Преимущества