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Сверло алмазное по железобетону Diam 313010 САМС Extra Line Titan, 52x450 мм, 1 1/4
5.0
2
4 808 ₽
4 810 ₽
Коронки для алмазного бурения
    Сверло алмазное по железобетону Diam 313010 САМС Extra Line Titan, 52x450 мм, 1 1/4
    Арт. О00000009321
    5.0
    2
    Сверло алмазное по железобетону Diam 313010 САМС Extra Line Titan, 52x450 мм, 1 1/4

      Сверло алмазное по железобетону Diam 313010 САМС Extra Line Titan, 52x450 мм, 1 1/4

      • -2 ₽
      4 808 ₽
      4 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009321
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		мокрое
      Длина, мм
      		450
      Все характеристики
      • -2 ₽
      4 808 ₽
      4 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло алмазное САМС Extra Line Titan Diam 313010 предназначено для установок алмазного сверления. Применяется для мокрого сверления бетона, железобетона любой степени армирования. Сверло имеет лазерную напайку сегментов. Сегменты имеют покрытие титановой оболочкой, которая обеспечивает дополнительную защиту при высоких температурах и повышенных нагрузках. Высота сегментов – 10 мм

        Преимущества

        • Система DPS: изготовлены по новейшей системе DPS
        • Изготовлены с применением лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу коронки