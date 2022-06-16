Сверло алмазное по железобетону Diam 313010 САМС Extra Line Titan, 52x450 мм, 1 1/4

Преимущества

Система DPS: изготовлены по новейшей системе DPS

Изготовлены с применением лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу коронки

Сверло алмазное САМС Extra Line Titan Diam 313010 предназначено для установок алмазного сверления. Применяется для мокрого сверления бетона, железобетона любой степени армирования. Сверло имеет лазерную напайку сегментов. Сегменты имеют покрытие титановой оболочкой, которая обеспечивает дополнительную защиту при высоких температурах и повышенных нагрузках. Высота сегментов – 10 мм