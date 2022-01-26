Алмазный диск по бетону Интерскол 2070918000000 (180x22,2x7 мм)
Арт. 77777X9002302
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон
- Диск отрезной алмазный Интерскол 2070918000000 используется при работе углошлифовальными машинами. Предназначен для глубоких резов в бетоне. Для этого диск оснащен алмазными сегментами специальной формы и имеет улучшенные режущие свойства. Содержание алмаза не менее 25%.
Преимущества
- Высокая производительность
- Прочность
- Надежность