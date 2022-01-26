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Алмазный диск по бетону Интерскол 2070918000000 (180x22,2x7 мм)
5.0
2
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Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный диск по бетону Интерскол 2070918000000 (180x22,2x7 мм)
    Арт. 77777X9002302
    5.0
    2
    Алмазный диск по бетону Интерскол 2070918000000 (180x22,2x7 мм)

      Алмазный диск по бетону Интерскол 2070918000000 (180x22,2x7 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002302
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск отрезной алмазный Интерскол 2070918000000 используется при работе углошлифовальными машинами. Предназначен для глубоких резов в бетоне. Для этого диск оснащен алмазными сегментами специальной формы и имеет улучшенные режущие свойства. Содержание алмаза не менее 25%.

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Прочность
        • Надежность