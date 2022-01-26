Алмазный диск по бетону Интерскол 2070918000000 (180x22,2x7 мм)

Преимущества

Высокая производительность

Прочность

Надежность

Диск отрезной алмазный Интерскол 2070918000000 используется при работе углошлифовальными машинами. Предназначен для глубоких резов в бетоне. Для этого диск оснащен алмазными сегментами специальной формы и имеет улучшенные режущие свойства. Содержание алмаза не менее 25%.