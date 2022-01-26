Алмазный диск STURM 9020-04-230x22-WC

Диск алмазный сплошной Sturm 9020-04-230x22-WC предназначен для ручных резчиков и станков. Применяется для мокрого реза плитки, мрамора и керамогранита. Диск имеет высокую концентрацию алмазов внутри рабочего слоя. Металлическая связующая обеспечивает эффективную работу. Высота сегментов – 7 мм.

В комплекте поставляется переходное кольцо 22.2/20 мм.