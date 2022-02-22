Диск отрезной алмазный для сухой резки Зубр 36650-230 (230 мм)
Арт. Х1502203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, кирпич, гранит, песчаник
- Алмазный отрезной круг Зубр используется в угловых шлифовальных машинах для сухого реза таких материалов, как гранит, бетон, камень, кирпич и других строительных материалов.
Преимущества
- Оригинальная сегментная форма режущей кромки позволяет быстро и эффективно осуществлять необходимые резы в обрабатываемом материале
- Увеличенный рабочий ресурс круга обеспечивается особой технологией горячего спекания
- Высота сегмента 10мм обеспечивает долгий срок службы при работе даже с самыми сложными в обработке материалами