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Диск отрезной алмазный для сухой резки Зубр 36650-230 (230 мм)
5.0
2
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Алмазные диски для шлифовальных машин
    Диск отрезной алмазный для сухой резки Зубр 36650-230 (230 мм)
    Арт. Х1502203
    5.0
    2
    Диск отрезной алмазный для сухой резки Зубр 36650-230 (230 мм)
    Диск отрезной алмазный для сухой резки Зубр 36650-230 (230 мм)
      Диск отрезной алмазный для сухой резки Зубр 36650-230 (230 мм)
      Диск отрезной алмазный для сухой резки Зубр 36650-230 (230 мм)

      Диск отрезной алмазный для сухой резки Зубр 36650-230 (230 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1502203
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, кирпич, гранит, песчаник
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный отрезной круг Зубр используется в угловых шлифовальных машинах для сухого реза таких материалов, как гранит, бетон, камень, кирпич и других строительных материалов.

        Преимущества

        • Оригинальная сегментная форма режущей кромки позволяет быстро и эффективно осуществлять необходимые резы в обрабатываемом материале
        • Увеличенный рабочий ресурс круга обеспечивается особой технологией горячего спекания
        • Высота сегмента 10мм обеспечивает долгий срок службы при работе даже с самыми сложными в обработке материалами