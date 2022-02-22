Диск отрезной алмазный для сухой резки Зубр 36650-230 (230 мм)

Преимущества

Оригинальная сегментная форма режущей кромки позволяет быстро и эффективно осуществлять необходимые резы в обрабатываемом материале

Увеличенный рабочий ресурс круга обеспечивается особой технологией горячего спекания

Высота сегмента 10мм обеспечивает долгий срок службы при работе даже с самыми сложными в обработке материалами

Алмазный отрезной круг Зубр используется в угловых шлифовальных машинах для сухого реза таких материалов, как гранит, бетон, камень, кирпич и других строительных материалов.