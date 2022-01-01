Коллектор Altstream с вентилями, 3/4"-1/2", 4 выхода
Арт. О00000014403
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.81
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Габариты, мм
|80х160х40
- Коллектор Altstream с вентилями 005020204 - предназначен для подвода и распределения потока от основного трубопровода к сантехническим приборам.
Преимущества
- Изготовлен из высококачественной никелированной латуни
- Надежен и долговечен в эксплуатации
- Отвечает европейским стандартам качества, сертифицирован в России
- Количество выходов - 4 шт.
- Размер входа - 3/4 дюйма
- Максимальная рабочая температура - 90 °C
- Максимальное рабочее давление - 8 бар