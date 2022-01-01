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Коллектор Altstream с вентилями, 3/4"-1/2", 4 выхода
1 470 ₽
Коллекторы и коллекторные группы
    Коллектор Altstream с вентилями, 3/4"-1/2", 4 выхода
    Арт. О00000014403
    Коллектор Altstream с вентилями, 3/4"-1/2", 4 выхода

      Коллектор Altstream с вентилями, 3/4"-1/2", 4 выхода

      1 470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014403

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.81
      Габариты, мм
      		80х160х40
      Все характеристики
      1 470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коллектор Altstream с вентилями 005020204 - предназначен для подвода и распределения потока от основного трубопровода к сантехническим приборам.

        Преимущества

        • Изготовлен из высококачественной никелированной латуни
        • Надежен и долговечен в эксплуатации
        • Отвечает европейским стандартам качества, сертифицирован в России
        • Количество выходов - 4 шт.
        • Размер входа - 3/4 дюйма
        • Максимальная рабочая температура - 90 °C
        • Максимальное рабочее давление - 8 бар