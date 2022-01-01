Коллектор Altstream с вентилями, 3/4"-1/2", 4 выхода

Преимущества

Изготовлен из высококачественной никелированной латуни

Надежен и долговечен в эксплуатации

Отвечает европейским стандартам качества, сертифицирован в России

Количество выходов - 4 шт.

Размер входа - 3/4 дюйма

Максимальная рабочая температура - 90 °C

Максимальное рабочее давление - 8 бар

Коллектор Altstream с вентилями 005020204 - предназначен для подвода и распределения потока от основного трубопровода к сантехническим приборам.