Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Коллектор Altstream с вентилями, 3/4"-1/2", 2 выхода
505 ₽
Коллекторы и коллекторные группы
    Коллектор Altstream с вентилями, 3/4"-1/2", 2 выхода
    Арт. О00000014401
    Коллектор Altstream с вентилями, 3/4"-1/2", 2 выхода

      Коллектор Altstream с вентилями, 3/4"-1/2", 2 выхода

      505 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014401

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.4
      Рабочее давление, бар
      		8
      Все характеристики
      505 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коллектор Altstream с вентилями 005020202 - предназначен для подвода и распределения потока от основного трубопровода к сантехническим приборам.

        Преимущества

        • Изготовлен из высококачественной никелированной латуни
        • Надежен и долговечен в эксплуатации
        • Отвечает европейским стандартам качества, сертифицирован в России
        • Количество выходов - 2 шт.
        • Размер входа - 3/4 дюйма
        • Максимальная рабочая температура - 90 °C
        • Максимальное рабочее давление - 8 бар