Гибкая подводка ALT-G Base Гигант 3/4" вн/вн 1500мм 023011315
Арт. О00000014508
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип воды
|холодная/горячая
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Угловая
|Нет
- Гибкая подводка к смесителю ALT-G BASE ГИГАНТ 3/4" идеально подходит для систем питьевого водоснабжения, поскольку является абсолютно экологичным и гигиеничным.
Преимущества
- Гибкая подводка для смесителей с внутренним шлангом из сшитого полиэтилена
- Обладает высокой прочностью и надежностью, соответствует ГОСТ Р 52134 (SDR 7,4)
- Ниппель, гайка и штуцер Altstream BASE выполнены из высококачественной латуни, а оплетка — из качественной нержавеющей стали