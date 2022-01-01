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Комплект гибкой подводки для смесителя ALT-G Super M10 0,6м 023020506
300 ₽
Подводка для воды
    Комплект гибкой подводки для смесителя ALT-G Super M10 0,6м 023020506
    Арт. О00000014523
    Комплект гибкой подводки для смесителя ALT-G Super M10 0,6м 023020506

      Комплект гибкой подводки для смесителя ALT-G Super M10 0,6м 023020506

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014523

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект гибкой подводки для смесителя ALT-G SUPER M10 это набор из двух шлангов, оборудованных металлической оболочкой и коннекторами, подсоединенными с обеих сторон. Подводки предназначены для установки смесителей, душевых кабин, раковин и унитазов, а также соединения их с водопроводом, или водонагревательными устройствами, например электрическим котлом. Благодаря двухслойной конструкции и наличию устройства для подключения, основными достоинствами этого вида соединения являются герметичность, удобство и простота монтажа. Купить гибкую подводку ALT-G SUPER M10 в комплекте со смесителем можно прямо сейчас по доступной цене в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества

        • Легко устанавливается
        • Не требует сварки
        • Занимает мало места
        • Исключает протекания
        • Защищена от гидроударов
        • Устойчива к высокой температуре, давлению