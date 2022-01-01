Комплект гибкой подводки для смесителя ALT-G Super M10 0,6м 023020506
Арт. О00000014523
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип воды
|холодная/горячая
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Угловая
|Нет
- Комплект гибкой подводки для смесителя ALT-G SUPER M10 это набор из двух шлангов, оборудованных металлической оболочкой и коннекторами, подсоединенными с обеих сторон. Подводки предназначены для установки смесителей, душевых кабин, раковин и унитазов, а также соединения их с водопроводом, или водонагревательными устройствами, например электрическим котлом. Благодаря двухслойной конструкции и наличию устройства для подключения, основными достоинствами этого вида соединения являются герметичность, удобство и простота монтажа. Купить гибкую подводку ALT-G SUPER M10 в комплекте со смесителем можно прямо сейчас по доступной цене в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества
- Легко устанавливается
- Не требует сварки
- Занимает мало места
- Исключает протекания
- Защищена от гидроударов
- Устойчива к высокой температуре, давлению