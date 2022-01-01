Лестница-трансформер Алюмет ТL 4055
Арт. О00000016041
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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- Лестница Алюмет 4х5 ТL 4055 хороша по многим причинам. Ее универсальность позволяет применять Алюмет и как стремянку, и как помост, как приставную или Г-образную лестницу. Комфортность пользования осуществляется за счет малого веса и повышенной жесткости алюминиевого сплава, из которого создана лестница. Она также не поддается процессу ржавления, а в сложенном состоянии имеет компактные размеры, позволяющие использовать лестницу Алюмет TL 4055 в любых погодных условиях и в любом помещении. Подлежит эксплуатации на стройках, при ремонте, в быту при работе на высоте
Преимущества алюминиевой шарнирной лестницы Алюмет 4х5 ТL 4055
- Портативность
- Многопрофильность
- Легковесность
- Прочность
- Морозо- и влагоустойчивость
Комплектация
- Алюминиевая четырехсекционная шарнирная лестница
- Стабилизатор с комплектом крепежа (2 шт.)