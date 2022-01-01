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Лестница-трансформер Алюмет ТL 4055
12 228 ₽
Лестницы трансформеры
    Лестница-трансформер Алюмет ТL 4055
    Арт. О00000016041
    Лестница-трансформер Алюмет ТL 4055
    Лестница-трансформер Алюмет ТL 4055
    Лестница-трансформер Алюмет ТL 4055
    Лестница-трансформер Алюмет ТL 4055
    Лестница-трансформер Алюмет ТL 4055
      Лестница-трансформер Алюмет ТL 4055
      Лестница-трансформер Алюмет ТL 4055
      Лестница-трансформер Алюмет ТL 4055
      Лестница-трансформер Алюмет ТL 4055
      Лестница-трансформер Алюмет ТL 4055

      Лестница-трансформер Алюмет ТL 4055

      12 228 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 009 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. О00000016041

      Характеристики

      Производитель
      		Алюмет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      12 228 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 009 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лестница Алюмет 4х5 ТL 4055 хороша по многим причинам. Ее универсальность позволяет применять Алюмет и как стремянку, и как помост, как приставную или Г-образную лестницу. Комфортность пользования осуществляется за счет малого веса и повышенной жесткости алюминиевого сплава, из которого создана лестница. Она также не поддается процессу ржавления, а в сложенном состоянии имеет компактные размеры, позволяющие использовать лестницу Алюмет TL 4055 в любых погодных условиях и в любом помещении. Подлежит эксплуатации на стройках, при ремонте, в быту при работе на высоте

        Преимущества алюминиевой шарнирной лестницы Алюмет 4х5 ТL 4055

        • Портативность
        • Многопрофильность
        • Легковесность
        • Прочность
        • Морозо- и влагоустойчивость

        Комплектация

        • Алюминиевая четырехсекционная шарнирная лестница
        • Стабилизатор с комплектом крепежа (2 шт.)