Лестница-трансформер Алюмет ТL 4055

Лестница Алюмет 4х5 ТL 4055 хороша по многим причинам. Ее универсальность позволяет применять Алюмет и как стремянку, и как помост, как приставную или Г-образную лестницу. Комфортность пользования осуществляется за счет малого веса и повышенной жесткости алюминиевого сплава, из которого создана лестница. Она также не поддается процессу ржавления, а в сложенном состоянии имеет компактные размеры, позволяющие использовать лестницу Алюмет TL 4055 в любых погодных условиях и в любом помещении. Подлежит эксплуатации на стройках, при ремонте, в быту при работе на высоте

Преимущества алюминиевой шарнирной лестницы Алюмет 4х5 ТL 4055

Портативность

Многопрофильность

Легковесность

Прочность

Морозо- и влагоустойчивость

Комплектация