Преимущества

Тетива передней ноги, задняя нога и ступени выполнены из стального профиля, защищенного от коррозии порошковой краской

Задняя и передняя ноги соединены между собой

Ступени имеют рифленую поверхность (стремянки серии МК С – имеют противоскользящие накладки)

Башмаки изготовлены из высокопрочного пластика

Стремянка в рабочем положении должна быть полностью раскрыта, верхняя ступень плотно лежать на трубке задней ноги

Стремянка стальная Алюмет МК805С серии "Хозяюшка" - предназначена для проведения различных видов работ на не большой (до 3 м) высоте, как в быту, так и на производстве. Стремянка представляет собой свободностоящую переносную лестницу, имеющую сторону подъема (переднюю ногу), опорную сторону (заднюю ногу) и раскладывающуюся для подъема на высоту. Дуга безопасности конструктивно выполнена совместно со стороной подъема