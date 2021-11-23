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Стремянка Алюмет МК805С
Арт. О00000033655
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1810x460x200
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Анодированная
|Нет
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- Стремянка стальная Алюмет МК805С серии "Хозяюшка" - предназначена для проведения различных видов работ на не большой (до 3 м) высоте, как в быту, так и на производстве. Стремянка представляет собой свободностоящую переносную лестницу, имеющую сторону подъема (переднюю ногу), опорную сторону (заднюю ногу) и раскладывающуюся для подъема на высоту. Дуга безопасности конструктивно выполнена совместно со стороной подъема
Преимущества
- Тетива передней ноги, задняя нога и ступени выполнены из стального профиля, защищенного от коррозии порошковой краской
- Задняя и передняя ноги соединены между собой
- Ступени имеют рифленую поверхность (стремянки серии МК С – имеют противоскользящие накладки)
- Башмаки изготовлены из высокопрочного пластика
- Стремянка в рабочем положении должна быть полностью раскрыта, верхняя ступень плотно лежать на трубке задней ноги