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Стремянка стальная Алюмет МК805С
5.0
1
4 490 ₽
Стремянки
  • Персональная скидка
Стремянка Алюмет МК805С
Арт. О00000033655
5.0
1
Стремянка стальная Алюмет МК805С
  • Персональная скидка

Стремянка Алюмет МК805С

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4 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000033655
5.0
1

Характеристики

Производитель
Алюмет
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
1810x460x200
Анодированная
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Стремянка стальная Алюмет МК805С серии "Хозяюшка" - предназначена для проведения различных видов работ на не большой (до 3 м) высоте, как в быту, так и на производстве. Стремянка представляет собой свободностоящую переносную лестницу, имеющую сторону подъема (переднюю ногу), опорную сторону (заднюю ногу) и раскладывающуюся для подъема на высоту. Дуга безопасности конструктивно выполнена совместно со стороной подъема

    Преимущества

    • Тетива передней ноги, задняя нога и ступени выполнены из стального профиля, защищенного от коррозии порошковой краской
    • Задняя и передняя ноги соединены между собой
    • Ступени имеют рифленую поверхность (стремянки серии МК С – имеют противоскользящие накладки)
    • Башмаки изготовлены из высокопрочного пластика
    • Стремянка в рабочем положении должна быть полностью раскрыта, верхняя ступень плотно лежать на трубке задней ноги