Стремянка Алюмет ZZ 403

Преимущества

Тетивы, ступени и рабочая площадка Алюмет ZZ 403 выполнены из оцинкованной стали

Дуга безопасности

Широкая рабочая площадка - удобство в работе

Задняя и передняя нога соединены между собой

Широкие ступени с глубоким рифлением - безопасность при спуске и подъеме

Заглушки на ножках - защита от скольжения

Компактность в сложенном виде

Стальная оцинкованная стремянка Алюмет 3 ступени ZZ 403 с дугой безопасности и широкой площадкой позволяет выполнять побелку потолка, собрать урожай или обрезку веток. Стремянка в рабочем положении надежно фиксируется рабочей площадкой. Оцинкованное покрытие защищает изделие от ржавчины для долгого срока службы