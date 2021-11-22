Стремянка Алюмет ZZ 403
Арт. О00000011606
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1310х420х80
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Анодированная
|Нет
- Стальная оцинкованная стремянка Алюмет 3 ступени ZZ 403 с дугой безопасности и широкой площадкой позволяет выполнять побелку потолка, собрать урожай или обрезку веток. Стремянка в рабочем положении надежно фиксируется рабочей площадкой. Оцинкованное покрытие защищает изделие от ржавчины для долгого срока службы
Преимущества
- Тетивы, ступени и рабочая площадка Алюмет ZZ 403 выполнены из оцинкованной стали
- Дуга безопасности
- Широкая рабочая площадка - удобство в работе
- Задняя и передняя нога соединены между собой
- Широкие ступени с глубоким рифлением - безопасность при спуске и подъеме
- Заглушки на ножках - защита от скольжения
- Компактность в сложенном виде