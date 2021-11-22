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Стремянка Алюмет ZZ 403
5.0
1
Найти аналог
Стремянки
    Стремянка Алюмет ZZ 403
    Арт. О00000011606
    5.0
    1
    Стремянка Алюмет ZZ 403

      Стремянка Алюмет ZZ 403

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011606
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Алюмет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1310х420х80
      Анодированная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Стальная оцинкованная стремянка Алюмет 3 ступени ZZ 403 с дугой безопасности и широкой площадкой позволяет выполнять побелку потолка, собрать урожай или обрезку веток. Стремянка в рабочем положении надежно фиксируется рабочей площадкой. Оцинкованное покрытие защищает изделие от ржавчины для долгого срока службы

        Преимущества

        • Тетивы, ступени и рабочая площадка Алюмет ZZ 403 выполнены из оцинкованной стали
        • Дуга безопасности
        • Широкая рабочая площадка - удобство в работе
        • Задняя и передняя нога соединены между собой
        • Широкие ступени с глубоким рифлением - безопасность при спуске и подъеме
        • Заглушки на ножках - защита от скольжения
        • Компактность в сложенном виде