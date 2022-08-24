Подробное описание товара:

Особенности и преимущества:

Изготавливается с плоской или круглообразной головой.

Облегченный.

Маленький, легкий штатив для нивелиров и простейших оптических теодолитов массой до 3 кг.

На клипсах: быстрая установка в рабочее положение

На винтах: менее комфортен в эксплуатации, но надежность выше всяких похвал.

Устойчивый.

Прочный и надежный.

Комплектация:

Штатив. Сумка для переноски. Коробка.

Алюминиевый штатив ADA Light - от более дешевых вариантов штатива под нивелир, представленных на российском рынке, его отличает более толстая стенка профиля и трубок, что делает его более устойчивым к вибрации, более прочным и надежным.