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Алюминиевый штатив ADA Light
5.0
1
Найти аналог
Штативы
    Алюминиевый штатив ADA Light
    Арт. geototal_144
    5.0
    1
    Алюминиевый штатив ADA Light

      Алюминиевый штатив ADA Light

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_144
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Макс. высота, мм
      		1730
      Присоединительная резьба, дюйм
      		5/8
      Зажим
      		винт
      Материал
      		алюминий
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Подробное описание товара:

        Алюминиевый штатив ADA Light - от более дешевых вариантов штатива под нивелир, представленных на российском рынке, его отличает более толстая стенка профиля и трубок, что делает его более устойчивым к вибрации, более прочным и надежным.

        Особенности и преимущества:

        • Изготавливается с плоской или круглообразной головой. 
        • Облегченный.
        • Маленький, легкий штатив для нивелиров и простейших оптических теодолитов массой до 3 кг. 
        • На клипсах: быстрая установка в рабочее положение
        • На винтах: менее комфортен в эксплуатации, но надежность выше всяких похвал.
        • Устойчивый.
        • Прочный и надежный.

        Комплектация:

        1. Штатив.
        2. Сумка для переноски.
        3. Коробка.