Алюминиевый штатив ADA Light
Арт. geototal_144
Характеристики
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Производитель
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Макс. высота, мм
|1730
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Присоединительная резьба, дюйм
|5/8
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Зажим
|винт
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Материал
|алюминий
Подробное описание товара:Алюминиевый штатив ADA Light - от более дешевых вариантов штатива под нивелир, представленных на российском рынке, его отличает более толстая стенка профиля и трубок, что делает его более устойчивым к вибрации, более прочным и надежным.
Особенности и преимущества:
- Изготавливается с плоской или круглообразной головой.
- Облегченный.
- Маленький, легкий штатив для нивелиров и простейших оптических теодолитов массой до 3 кг.
- На клипсах: быстрая установка в рабочее положение
- На винтах: менее комфортен в эксплуатации, но надежность выше всяких похвал.
- Устойчивый.
- Прочный и надежный.
Комплектация:
- Штатив.
- Сумка для переноски.
- Коробка.