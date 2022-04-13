Амортизатор шнека Elitech 0809.011000
Арт. X190399147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|амортизатор шнека
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Диаметр соединения, мм
|20
- Амортизатор шнека (20 мм) ELITECH 0809.011000 - приспособление для мотобуров ELITECH. Подходит для моделей: БМ52Е, БМ52БВ, БМ70В, БМ70Н. Амортизатор смягчает удары, передающиеся от шнека к редуктору мотобура при попадании шнека на камень или другую твердую поверхность.
Преимущества
- Приспособление продлевает ресурс редуктора мотобура
- Диаметр вала 20 мм