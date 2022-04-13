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Амортизатор шнека Elitech 0809.011000
5.0
1
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Для шнеков
    Амортизатор шнека Elitech 0809.011000
    Арт. X190399147
    5.0
    1
    Амортизатор шнека Elitech 0809.011000
    Амортизатор шнека Elitech 0809.011000
      Амортизатор шнека Elitech 0809.011000
      Амортизатор шнека Elitech 0809.011000

      Амортизатор шнека Elitech 0809.011000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190399147
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		амортизатор шнека
      Диаметр соединения, мм
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Амортизатор шнека (20 мм) ELITECH 0809.011000 - приспособление для мотобуров ELITECH. Подходит для моделей: БМ52Е, БМ52БВ, БМ70В, БМ70Н. Амортизатор смягчает удары, передающиеся от шнека к редуктору мотобура при попадании шнека на камень или другую твердую поверхность.

        Преимущества

        • Приспособление продлевает ресурс редуктора мотобура
        • Диаметр вала 20 мм