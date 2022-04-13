Амортизатор шнека Elitech 0809.011000

Преимущества

Приспособление продлевает ресурс редуктора мотобура

Диаметр вала 20 мм

Амортизатор шнека (20 мм) ELITECH 0809.011000 - приспособление для мотобуров ELITECH. Подходит для моделей: БМ52Е, БМ52БВ, БМ70В, БМ70Н. Амортизатор смягчает удары, передающиеся от шнека к редуктору мотобура при попадании шнека на камень или другую твердую поверхность.