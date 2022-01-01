Станочные тиски Wilton AMV/SP-125, двухосевые, прецизионные
Арт. jet_13013
Характеристики
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Производитель
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Наличие наковальни
|Нет
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Макс. глубина зажима, мм
|46
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Рабочий ход, мм
|127
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Материал корпуса
|чугун
Тиски станочные, модель AMV/SP-125, представляют собой универсальную сменную оснастку, используемую при выполнении фрезерных и сверлильных работ на фрезерных, сверлильных и универсальных станках. Приспособление выполнено из прочного, литейного чугуна, обеспечивающего изделию продолжительную эксплуатацию. Тиски имеют устойчивое основание, общий вес оснастки составляет 29,4 кг.