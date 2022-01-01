Станочные тиски Wilton AMV/SP-125, двухосевые, прецизионные

Тиски станочные, модель AMV/SP-125, представляют собой универсальную сменную оснастку, используемую при выполнении фрезерных и сверлильных работ на фрезерных, сверлильных и универсальных станках. Приспособление выполнено из прочного, литейного чугуна, обеспечивающего изделию продолжительную эксплуатацию. Тиски имеют устойчивое основание, общий вес оснастки составляет 29,4 кг.