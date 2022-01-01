Станочные тиски Wilton AMV/SP-50, двухосевые, прецизионные

Тиски станочные, модель AMV/SP-50, представляет собой элемент сменной оснастки, используемой для работы на фрезерных, сверлильных и универсальных станках. Оснастка изготовлена из литейного чугуна, обеспечивающий продолжительный срок эксплуатации изделия. Общий вес тисков составляет 3,5 кг., позволяя легко и быстро осуществить установку оснастки с помощью специальных пазов.