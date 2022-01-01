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Станочные тиски Wilton AMV/SP-50, двухосевые, прецизионные
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Станочные тиски
    Станочные тиски Wilton AMV/SP-50, двухосевые, прецизионные
    Арт. jet_13010
    Станочные тиски Wilton AMV/SP-50, двухосевые, прецизионные

      Станочные тиски Wilton AMV/SP-50, двухосевые, прецизионные

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13010

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Макс. глубина зажима, мм
      		24
      Рабочий ход, мм
      		51
      Материал корпуса
      		чугун
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Тиски станочные, модель AMV/SP-50, представляет собой элемент сменной оснастки, используемой для работы на фрезерных, сверлильных и универсальных станках. Оснастка изготовлена из литейного чугуна, обеспечивающий продолжительный срок эксплуатации изделия. Общий вес тисков составляет 3,5 кг., позволяя легко и быстро осуществить установку оснастки с помощью специальных пазов.