Анализатор дымовых газов testo 310

Анализ дымовых газов;

Измерение тяги;

Измерение концентрации CO в окр. среде;

Измерение давления.

Преимущества

Прочный и легкий анализатор дымовых газов для ежедневной эксплуатации

Обнуление сенсоров газа за 30 секунд

Измерение O2 и CO

Встроенные магниты для крепления прибора к котлу

Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ

testo 310 оснащен двумя сенсорами – O2 и CO, а также сенсором температуры, интегрированным в зонд отбора пробы. Сенсоры газа с точностью измеряют содержание кислорода и угарного газа, а также температуру дымовых газов и окружающей среды. На основе этих значений прибор рассчитывает остальные параметры – концентрацию CO2, КПД и потери тепла с дымовыми газами. Прибор отличается легкостью в использовании и интуитивным, надежным управлением посредством меню. Большой дисплей с подсветкой позволяет считывать результаты измерений даже в условиях недостаточного освещения. Список видов топлива заложен в память прибора, и сопровождается описанием. В верхней части дисплея расположены символы различных меню, что обеспечивает легкий доступ к любому из них. Элементы дисплея и клавиатуры, устойчивой к загрязнениям, отличаются четкой структурой. Анализ дымовых газов с testo 310 – простейшая задача, с которой можно справиться, управляя прибором одной рукой. Области применения: