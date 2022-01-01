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Анализатор дымовых газов testo 310
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Газоанализаторы
    Анализатор дымовых газов testo 310
    Арт. geototal_866
    Анализатор дымовых газов testo 310

      Анализатор дымовых газов testo 310

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_866

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. рабочая температура, °C
      		-5
      Макс. рабочая температура, °C
      		45
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • testo 310 оснащен двумя сенсорами – O2 и CO, а также сенсором температуры, интегрированным в зонд отбора пробы. Сенсоры газа с точностью измеряют содержание кислорода и угарного газа, а также температуру дымовых газов и окружающей среды. На основе этих значений прибор рассчитывает остальные параметры – концентрацию CO2, КПД и потери тепла с дымовыми газами. Прибор отличается легкостью в использовании и интуитивным, надежным управлением посредством меню. Большой дисплей с подсветкой позволяет считывать результаты измерений даже в условиях недостаточного освещения. Список видов топлива заложен в память прибора, и сопровождается описанием. В верхней части дисплея расположены символы различных меню, что обеспечивает легкий доступ к любому из них. Элементы дисплея и клавиатуры, устойчивой к загрязнениям, отличаются четкой структурой. Анализ дымовых газов с testo 310 – простейшая задача, с которой можно справиться, управляя прибором одной рукой. Области применения:
        • Анализ дымовых газов;
        • Измерение тяги;
        • Измерение концентрации CO в окр. среде;
        • Измерение давления.

        Преимущества

        • Прочный и легкий анализатор дымовых газов для ежедневной эксплуатации
        • Обнуление сенсоров газа за 30 секунд
        • Измерение O2 и CO
        • Встроенные магниты для крепления прибора к котлу
        • Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ