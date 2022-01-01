Анализатор дымовых газов testo 310
Арт. geototal_866
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мин. рабочая температура, °C
|-5
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Макс. рабочая температура, °C
|45
- testo 310 оснащен двумя сенсорами – O2 и CO, а также сенсором температуры, интегрированным в зонд отбора пробы. Сенсоры газа с точностью измеряют содержание кислорода и угарного газа, а также температуру дымовых газов и окружающей среды. На основе этих значений прибор рассчитывает остальные параметры – концентрацию CO2, КПД и потери тепла с дымовыми газами. Прибор отличается легкостью в использовании и интуитивным, надежным управлением посредством меню. Большой дисплей с подсветкой позволяет считывать результаты измерений даже в условиях недостаточного освещения. Список видов топлива заложен в память прибора, и сопровождается описанием. В верхней части дисплея расположены символы различных меню, что обеспечивает легкий доступ к любому из них. Элементы дисплея и клавиатуры, устойчивой к загрязнениям, отличаются четкой структурой. Анализ дымовых газов с testo 310 – простейшая задача, с которой можно справиться, управляя прибором одной рукой. Области применения:
- Анализ дымовых газов;
- Измерение тяги;
- Измерение концентрации CO в окр. среде;
- Измерение давления.
Преимущества
- Прочный и легкий анализатор дымовых газов для ежедневной эксплуатации
- Обнуление сенсоров газа за 30 секунд
- Измерение O2 и CO
- Встроенные магниты для крепления прибора к котлу
- Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ