Анемометр с крыльчаткой Testo 410-1
Арт. geototal_348
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. температура, °С
|50
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Мин. температура, °С
|-10
- Анемометр Testo 410-1 с крыльчаткой 0560 4101 предназначен для измерения скорости потока воздуха и его температуры. Модель отлично подходит для точечных измерений на выходах воздуховодов с помощью встроенной крыльчатки диаметром 40 мм. Также имеется возможность расчета среднего значения измерений. Данная модель оснащена встроенной подсветкой для работы при плохом освещении.
Преимущества
- Измерение скорости воздуха одновременно с температурой
- Диаметр крыльчатки составляет 40 мм
- Функция расчета среднего значения по времени
- Измерение скорости потока воздуха одновременно с измерением температуры
- Встроенная 40 мм крыльчатка
- Расчет среднего значения по времени
- Функция HOLD для фиксации текущего измеренного значения и отображение минимальных и максимальных значений
- Расчет температуры охлаждения ветром для применения на открытом воздухе
- Подсветка дисплея для работы в темноте