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Анемометр с крыльчаткой Testo 410-1
5.0
1
Найти аналог
Термометры
    Анемометр с крыльчаткой Testo 410-1
    Арт. geototal_348
    5.0
    1
    Анемометр с крыльчаткой Testo 410-1
    Анемометр с крыльчаткой Testo 410-1
    Анемометр с крыльчаткой Testo 410-1
      Анемометр с крыльчаткой Testo 410-1
      Анемометр с крыльчаткой Testo 410-1
      Анемометр с крыльчаткой Testo 410-1

      Анемометр с крыльчаткой Testo 410-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_348
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. температура, °С
      		50
      Мин. температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Анемометр Testo 410-1 с крыльчаткой 0560 4101 предназначен для измерения скорости потока воздуха и его температуры. Модель отлично подходит для точечных измерений на выходах воздуховодов с помощью встроенной крыльчатки диаметром 40 мм. Также имеется возможность расчета среднего значения измерений. Данная модель оснащена встроенной подсветкой для работы при плохом освещении.

        Преимущества

        • Измерение скорости воздуха одновременно с температурой
        • Диаметр крыльчатки составляет 40 мм
        • Функция расчета среднего значения по времени
        • Измерение скорости потока воздуха одновременно с измерением температуры
        • Встроенная 40 мм крыльчатка
        • Расчет среднего значения по времени
        • Функция HOLD для фиксации текущего измеренного значения и отображение минимальных и максимальных значений
        • Расчет температуры охлаждения ветром для применения на открытом воздухе
        • Подсветка дисплея для работы в темноте