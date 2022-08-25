Анемометр с крыльчаткой Testo 410-1

Преимущества

Измерение скорости воздуха одновременно с температурой

Диаметр крыльчатки составляет 40 мм

Функция расчета среднего значения по времени

Измерение скорости потока воздуха одновременно с измерением температуры

Встроенная 40 мм крыльчатка

Расчет среднего значения по времени

Функция HOLD для фиксации текущего измеренного значения и отображение минимальных и максимальных значений

Расчет температуры охлаждения ветром для применения на открытом воздухе

Подсветка дисплея для работы в темноте

Анемометр Testo 410-1 с крыльчаткой 0560 4101 предназначен для измерения скорости потока воздуха и его температуры. Модель отлично подходит для точечных измерений на выходах воздуховодов с помощью встроенной крыльчатки диаметром 40 мм. Также имеется возможность расчета среднего значения измерений. Данная модель оснащена встроенной подсветкой для работы при плохом освещении.