Анемометр с крыльчаткой Testo 410-2

Преимущества

Сенсор влажности имеет высокий уровень точности и долговечности

Возможность измерения среднего значения

Отображение максимальных и минимальных значений для точных расчетов

Функция "HOLD" позволяет зафиксировать результат измерений

Защитная крышка обеспечивает безопасное хранение

Ремешок на запястье служит для удобного переноса инструмента

Специальный чехол надежно закрепляется на ремне

Небольшие размеры и вес

Анемометр Testo с крыльчаткой 410-2 предназначен для измерения скорости и влажности воздушного потока в системах вентиляции и воздуховодах. Встроенная крыльчатка позволяет одновременно измерять температуру и скорость воздуха, за уровень влажности отвечает отдельный сенсор. Все измерения отображаются большими цифрами на ЖК-дисплее с синей подсветкой. Корпус измерителя изготовлен из пластика, который продлевает срок службы и предохраняет инструмент от механических повреждений.