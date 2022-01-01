Анемометр с крыльчаткой Testo 410-2
Арт. geototal_349
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Точность, %
|2
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Портативный
|Да
- Анемометр Testo с крыльчаткой 410-2 предназначен для измерения скорости и влажности воздушного потока в системах вентиляции и воздуховодах. Встроенная крыльчатка позволяет одновременно измерять температуру и скорость воздуха, за уровень влажности отвечает отдельный сенсор. Все измерения отображаются большими цифрами на ЖК-дисплее с синей подсветкой. Корпус измерителя изготовлен из пластика, который продлевает срок службы и предохраняет инструмент от механических повреждений.
Преимущества
- Сенсор влажности имеет высокий уровень точности и долговечности
- Возможность измерения среднего значения
- Отображение максимальных и минимальных значений для точных расчетов
- Функция "HOLD" позволяет зафиксировать результат измерений
- Защитная крышка обеспечивает безопасное хранение
- Ремешок на запястье служит для удобного переноса инструмента
- Специальный чехол надежно закрепляется на ремне
- Небольшие размеры и вес