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Анемометр с крыльчаткой Testo 410-2
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Анемометры
    Анемометр с крыльчаткой Testo 410-2
    Арт. geototal_349
    Анемометр с крыльчаткой Testo 410-2
    Анемометр с крыльчаткой Testo 410-2
    Анемометр с крыльчаткой Testo 410-2
      Анемометр с крыльчаткой Testo 410-2
      Анемометр с крыльчаткой Testo 410-2
      Анемометр с крыльчаткой Testo 410-2

      Анемометр с крыльчаткой Testo 410-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_349

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Точность, %
      		2
      Портативный
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Анемометр Testo с крыльчаткой 410-2 предназначен для измерения скорости и влажности воздушного потока в системах вентиляции и воздуховодах. Встроенная крыльчатка позволяет одновременно измерять температуру и скорость воздуха, за уровень влажности отвечает отдельный сенсор. Все измерения отображаются большими цифрами на ЖК-дисплее с синей подсветкой. Корпус измерителя изготовлен из пластика, который продлевает срок службы и предохраняет инструмент от механических повреждений.

        Преимущества

        • Сенсор влажности имеет высокий уровень точности и долговечности
        • Возможность измерения среднего значения
        • Отображение максимальных и минимальных значений для точных расчетов
        • Функция "HOLD" позволяет зафиксировать результат измерений
        • Защитная крышка обеспечивает безопасное хранение
        • Ремешок на запястье служит для удобного переноса инструмента
        • Специальный чехол надежно закрепляется на ремне
        • Небольшие размеры и вес