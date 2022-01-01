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Анемометр с крыльчаткой Testo 416
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Анемометры
    Анемометр с крыльчаткой Testo 416
    Арт. geototal_351
    Анемометр с крыльчаткой Testo 416
    Анемометр с крыльчаткой Testo 416
    Анемометр с крыльчаткой Testo 416
      Анемометр с крыльчаткой Testo 416
      Анемометр с крыльчаткой Testo 416
      Анемометр с крыльчаткой Testo 416

      Анемометр с крыльчаткой Testo 416

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_351

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Точность, %
      		1
      Габариты, мм
      		182х64х40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Анемометр с крыльчаткой Testo 416 используется для измерения скорости потока воздуха. Прибор имеет стационарный зонд-крыльчатку с телескопической рукояткой, максимальная длина которой составляет 890 мм. Все измерения выводятся на жидкокристаллический дисплей. Прибор легко использовать в труднодоступных местах, благодаря его небольшим размерам и легкому весу. Для фиксации всех значений предусмотрена функция задержки числа.

        Преимущества

        • Кнопка "HOLD" позволяет фиксировать измеряемый результат на дисплее
        • Функция авто-отключения прибора при простое - для экономии заряда
        • Подсветка дисплея позволяет использовать измеритель в местах с плохим освещением
        • Дисплей отображает значение расхода воздуха, а также выводит средние результаты по времени и числу измерений