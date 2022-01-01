Анемометр с крыльчаткой Testo 416
Арт. geototal_351
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Точность, %
|1
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Габариты, мм
|182х64х40
- Анемометр с крыльчаткой Testo 416 используется для измерения скорости потока воздуха. Прибор имеет стационарный зонд-крыльчатку с телескопической рукояткой, максимальная длина которой составляет 890 мм. Все измерения выводятся на жидкокристаллический дисплей. Прибор легко использовать в труднодоступных местах, благодаря его небольшим размерам и легкому весу. Для фиксации всех значений предусмотрена функция задержки числа.
Преимущества
- Кнопка "HOLD" позволяет фиксировать измеряемый результат на дисплее
- Функция авто-отключения прибора при простое - для экономии заряда
- Подсветка дисплея позволяет использовать измеритель в местах с плохим освещением
- Дисплей отображает значение расхода воздуха, а также выводит средние результаты по времени и числу измерений