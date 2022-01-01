Преимущества

Кнопка "HOLD" позволяет фиксировать измеряемый результат на дисплее

Функция авто-отключения прибора при простое - для экономии заряда

Подсветка дисплея позволяет использовать измеритель в местах с плохим освещением

Дисплей отображает значение расхода воздуха, а также выводит средние результаты по времени и числу измерений

Анемометр с крыльчаткой Testo 416 используется для измерения скорости потока воздуха. Прибор имеет стационарный зонд-крыльчатку с телескопической рукояткой, максимальная длина которой составляет 890 мм. Все измерения выводятся на жидкокристаллический дисплей. Прибор легко использовать в труднодоступных местах, благодаря его небольшим размерам и легкому весу. Для фиксации всех значений предусмотрена функция задержки числа.