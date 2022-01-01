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Анемометр с крыльчаткой Testo 417
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Анемометры
    Анемометр с крыльчаткой Testo 417
    Арт. geototal_352
    Анемометр с крыльчаткой Testo 417

      Анемометр с крыльчаткой Testo 417

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_352

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Точность, %
      		1
      Портативный
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Анемометр Testo с крыльчаткой 417 позволяет измерять скорость и температуру потока воздуха. Встроенный зонд без труда встраивается в воздуховод, что обеспечивает точный результат расхода воздуха. Все измерения отображаются на жидкокристаллическом дисплее с подсветкой. Измеритель обладает небольшими размерами и большими функциональными возможностями. Прибор работает от аккумуляторной 9V батареи, которую можно легко перезарядить при низком уровне заряда. Корпус изделия изготовлен из легкого и прочного пластика.

        Преимущества

        • Минимальная погрешность измерений всего +/- 0.5 - для точности измерений
        • Функция автоматического выключения позволяет сохранять уровень заряда батареи
        • Жидкокристаллический дисплей выводит все данные большими цифровыми значениями - для удобного считывания
        • Отображение максимального, минимального и среднего значений увеличивает точность измерений
        • Функция "HOLD" позволяет зафиксировать результат измерений
        • Погрешность скорости воздушного потока: ±(0,1 + 0,05V) м/с
        • Погрешность температуры: ±0,50 С
        • Подсветка дисплея обеспечивает эффективную работу в местах с малой освещенностью
        • Автоматическое определение направления потока воздуха
        • Функциональное устройство позволяет измерять температуру, скорость потока и объем расхода