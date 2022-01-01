Анемометр с крыльчаткой Testo 417

Преимущества

Минимальная погрешность измерений всего +/- 0.5 - для точности измерений

Функция автоматического выключения позволяет сохранять уровень заряда батареи

Жидкокристаллический дисплей выводит все данные большими цифровыми значениями - для удобного считывания

Отображение максимального, минимального и среднего значений увеличивает точность измерений

Функция "HOLD" позволяет зафиксировать результат измерений

Погрешность скорости воздушного потока: ±(0,1 + 0,05V) м/с

Погрешность температуры: ±0,5 0 С

С Подсветка дисплея обеспечивает эффективную работу в местах с малой освещенностью

Автоматическое определение направления потока воздуха

Функциональное устройство позволяет измерять температуру, скорость потока и объем расхода

Анемометр Testo с крыльчаткой 417 позволяет измерять скорость и температуру потока воздуха. Встроенный зонд без труда встраивается в воздуховод, что обеспечивает точный результат расхода воздуха. Все измерения отображаются на жидкокристаллическом дисплее с подсветкой. Измеритель обладает небольшими размерами и большими функциональными возможностями. Прибор работает от аккумуляторной 9V батареи, которую можно легко перезарядить при низком уровне заряда. Корпус изделия изготовлен из легкого и прочного пластика.