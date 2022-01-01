Анемометр с крыльчаткой Testo 417
Арт. geototal_352
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Точность, %
|1
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Портативный
|Да
- Анемометр Testo с крыльчаткой 417 позволяет измерять скорость и температуру потока воздуха. Встроенный зонд без труда встраивается в воздуховод, что обеспечивает точный результат расхода воздуха. Все измерения отображаются на жидкокристаллическом дисплее с подсветкой. Измеритель обладает небольшими размерами и большими функциональными возможностями. Прибор работает от аккумуляторной 9V батареи, которую можно легко перезарядить при низком уровне заряда. Корпус изделия изготовлен из легкого и прочного пластика.
Преимущества
- Минимальная погрешность измерений всего +/- 0.5 - для точности измерений
- Функция автоматического выключения позволяет сохранять уровень заряда батареи
- Жидкокристаллический дисплей выводит все данные большими цифровыми значениями - для удобного считывания
- Отображение максимального, минимального и среднего значений увеличивает точность измерений
- Функция "HOLD" позволяет зафиксировать результат измерений
- Погрешность скорости воздушного потока: ±(0,1 + 0,05V) м/с
- Погрешность температуры: ±0,50 С
- Подсветка дисплея обеспечивает эффективную работу в местах с малой освещенностью
- Автоматическое определение направления потока воздуха
- Функциональное устройство позволяет измерять температуру, скорость потока и объем расхода